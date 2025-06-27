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У Полтавському та інших обласних ТЦК та СП оновили контакти позаштатних гарячих ліній

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 103

 

Позаштатні гарячї лінії працюють також у навчальних центрах ЗСУ

Оновлено контакти позаштатних гарячих ліній в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— До них ви можете звернутися з питаннями про мобілізацію, військовий облік, оформлення документів та інших потреб, — йдеться в повідомленні.

Графік роботи позаштатних call-центрів

  • понеділок — п’ятниця з 9.00 до 18.00;
  • субота — неділя з 9.00 до 15.00.

Під  час оголошення повітряної тривоги позаштатні call-центри не працюють, оскільки оператори вимушені переходити в укриття.

У Полтавському ОТЦК радять у разі відсутності відповіді (абонент недоступний, невірний номер абонента тощо) на телефонний виклик одного з вище вказаних номерів, телефонувати на гарячу лінію позаштатного call-центру Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за телефоном — 0800-500-410.

Відкрито гарячі лінії для реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій

Гаряча лінія Полтавського обласного ТЦК та СП — 0800502992, 0660328924

email — polt_ovk@post.mil.gov.ua

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП гаряча лінія Полтавський ОТЦК
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