У Полтавському та інших обласних ТЦК та СП оновили контакти позаштатних гарячих ліній

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Позаштатні гарячї лінії працюють також у навчальних центрах ЗСУ

Оновлено контакти позаштатних гарячих ліній в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

— До них ви можете звернутися з питаннями про мобілізацію, військовий облік, оформлення документів та інших потреб, — йдеться в повідомленні.

Графік роботи позаштатних call-центрів

понеділок — п’ятниця з 9.00 до 18.00;

субота — неділя з 9.00 до 15.00.

Під час оголошення повітряної тривоги позаштатні call-центри не працюють, оскільки оператори вимушені переходити в укриття.

У Полтавському ОТЦК радять у разі відсутності відповіді (абонент недоступний, невірний номер абонента тощо) на телефонний виклик одного з вище вказаних номерів, телефонувати на гарячу лінію позаштатного call-центру Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за телефоном — 0800-500-410.

Відкрито гарячі лінії для реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій

Гаряча лінія Полтавського обласного ТЦК та СП — 0800502992, 0660328924

email — polt_ovk@post.mil.gov.ua