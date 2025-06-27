У Полтавському та інших обласних ТЦК та СП оновили контакти позаштатних гарячих ліній

Оновлено контакти позаштатних гарячих ліній в обласних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.
Графік роботи позаштатних call-центрів
Під час оголошення повітряної тривоги позаштатні call-центри не працюють, оскільки оператори вимушені переходити в укриття.
У Полтавському ОТЦК радять у разі відсутності відповіді (абонент недоступний, невірний номер абонента тощо) на телефонний виклик одного з вище вказаних номерів, телефонувати на гарячу лінію позаштатного call-центру Командування Сухопутних військ Збройних Сил України за телефоном — 0800-500-410.
Відкрито гарячі лінії для реагування на протиправні дії представників ТЦК та СП й надання консультацій
Гаряча лінія Полтавського обласного ТЦК та СП — 0800502992, 0660328924
email — polt_ovk@post.mil.gov.ua
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