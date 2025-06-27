У Полтаві під колесами авто загинув велосипедист

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27 червня близько 8.20 на вулиці Зіньківській у Полтаві сталася смертельна аварія. Автівка Renault наїхала на велосипедиста. Постраждалий загинув на місці.

Як повідомляє поліція, 37-річний водій автомобіля Renault збив 71-річного полтавця, який рухався велосипедом. Унаслідок зіткнення чоловік отримав травми, несумісні з життям, і загинув до приїзду медиків.

На місці працює слідчо-оперативна група. Поліція встановлює обставини трагедії та вирішує питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть.

Нагадаємо, що у Кременчуці в ДТП постраждав водій мопеда.