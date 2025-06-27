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Кременчук, Бізнес/Робота

Ветеран війни з Кременчука відкриває спеціалізований сервіс з діагностики та ремонту електромобілів

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 118

Кременчуцький ветеран війни залучив на відкриття бізнесу 200 тисяч грн
На цьому тижні закінчилася освітньо-грантова програма «Траєкторія 2» для ветеранів та членів сімей військовослужбовців, спрямована на підтримку ветеранів та членів родин військовослужбовців, які прагнуть започаткувати або розвивати власну справу.
У межах програми учасники опановували основи підприємництва, працювали над бізнес-ідеями та проходили менторську підтримку. Серед фіналістів — Руслан Скакун із Кременчука, ветеран, який заснував сервіс із обслуговування та ремонту електромобілів.
Про його проєкт «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла керівниця центру Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист
— Руслан створює один із перших у Кременчуці спеціалізованих сервісів з діагностики та ремонту електромобілів, який буде обладнаний сучасною технікою та надаватиме послуги як у сервісному центрі, так і з виїздом до клієнта. 
Цей бізнес — не лише відповідь на потребу ринку, а й внесок у розвиток екологічного транспорту та міської інфраструктури. Водночас проєкт має важливу соціальну місію — стати платформою для навчання та працевлаштування ветеранів, допомагаючи їм здобути нову професію та адаптуватися до цивільного життя.
 
— Коли Руслан повернувся до цивільного життя, він побачив дві ключові потреби: стрімке зростання електромобільного парку й брак якісного сервісу, а також потребу ветеранів у новій, сучасній роботі. На перетині цих викликів народився його проєкт. Завдяки тому, що ветеран успішно закінчив навчальну програму й став фіналістом, на відкриття бізнесу він залучив 200 тисяч грн.
Завдяки участі у програмі «Траєкторія 2» Руслан отримав фінансову підтримку у розмірі 200 000 грн, які спрямував на закупівлю обладнання — від високоточних діагностичних стендів до мобільних модулів для зарядки та ремонту. Сервіс обслуговуватиме популярні моделі, зокрема Tesla, Nissan Leaf, BMW i та інші
Як зазначає ветеран, сервіс пришвидшує перехід Кременчука на екологічний транспорт, зменшуючи викиди CO₂ і формуючи культуру відповідального використання ресурсів.
 
Ми хочемо змінити ситуацію в регіоні — щоб власники електрокарів не чекали тижнями на ремонт у столиці. Наш сервіс забезпечить повноцінне обслуговування — від діагностики батарей і високовольтних систем до оновлення ПЗ, виїзної допомоги, евакуації авто, — зазначає Руслан.

 У перспективі сервіс планує запустити безоплатні курси для майстрів з електротранспорту, менторські програми та гарантувати працевлаштування для ветеранів, які пройдуть навчання.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: Дія.Бізнес у Кременчуці ветерани
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