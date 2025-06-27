Ветеран війни з Кременчука відкриває спеціалізований сервіс з діагностики та ремонту електромобілів

На цьому тижні закінчилася освітньо-грантова програма «Траєкторія 2» для ветеранів та членів сімей військовослужбовців , спрямована на підтримку ветеранів та членів родин військовослужбовців, які прагнуть започаткувати або розвивати власну справу.

У межах програми учасники опановували основи підприємництва, працювали над бізнес-ідеями та проходили менторську підтримку. Серед фіналістів — Руслан Скакун із Кременчука, ветеран, який заснував сервіс із обслуговування та ремонту електромобілів.

Про його проєкт «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла керівниця центру Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист

— Руслан створює один із перших у Кременчуці спеціалізованих сервісів з діагностики та ремонту електромобілів, який буде обладнаний сучасною технікою та надаватиме послуги як у сервісному центрі, так і з виїздом до клієнта.

Цей бізнес — не лише відповідь на потребу ринку, а й внесок у розвиток екологічного транспорту та міської інфраструктури. Водночас проєкт має важливу соціальну місію — стати платформою для навчання та працевлаштування ветеранів, допомагаючи їм здобути нову професію та адаптуватися до цивільного життя.

— Коли Руслан повернувся до цивільного життя, він побачив дві ключові потреби: стрімке зростання електромобільного парку й брак якісного сервісу, а також потребу ветеранів у новій, сучасній роботі. На перетині цих викликів народився його проєкт. Завдяки тому, що ветеран успішно закінчив навчальну програму й став фіналістом, на відкриття бізнесу він залучив 200 тисяч грн. Завдяки участі у програмі «Траєкторія 2» Руслан отримав фінансову підтримку у розмірі 200 000 грн, які спрямував на закупівлю обладнання — від високоточних діагностичних стендів до мобільних модулів для зарядки та ремонту. Сервіс обслуговуватиме популярні моделі, зокрема Tesla, Nissan Leaf, BMW i та інші

Як зазначає ветеран, сервіс пришвидшує перехід Кременчука на екологічний транспорт, зменшуючи викиди CO₂ і формуючи культуру відповідального використання ресурсів.