Кременчуківка Анна Алляйн оголилась під Андріївською церквою

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Чи було це в якості протесту, чи за покликом серця на разі не відомо

4 липня кременчуківка Анна Алляйн виклала в Instagram світлину, на якій вона теплес і в чорній фаті попід Андріївською церквою.

Анна протягом багатьох років є активісткою руху Femen, відомого своїми скандальними акціями протесту проти дискримінації жінок, корупції тощо, під час яких активістки руху оголюють груди. Однак на сайті організації про протест під Андріївською церквою на разі не згадується.

Андріївська церква — православна церква на честь Святого Андрія у стилі бароко, пам'ятка архітектури та монументального живопису XVIII ст. світового значення у Києві, споруджена за проєктом видатного архітектора Бартоломео Растреллі. Входить до складу Національного заповідника «Софія Київська». 18 жовтня 2018 року Верховна Рада України передала церкву у безоплатне користування Вселенському патріархату, і у ній облаштована Ставропігія Константинопольського патріархату, при цьому церква й надалі залишається музеєм у складі Національного заповідника «Софія Київська».