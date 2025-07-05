Відео: вибухова хвиля від прильоту пошкодила кав’ярню біля автостанції в Полтаві

Сьогодні, 12:32 Переглядів: 314

У мережі з’явилося відео з камер спостереження закладу, який постраждав через російську атаку

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