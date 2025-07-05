Відео: вибухова хвиля від прильоту пошкодила кав’ярню біля автостанції в Полтаві

У соцмережах поширили відео з кав’ярні, розташованої поблизу старої автостанції в Полтаві, яку зачепила вибухова хвиля від ранкового удару 3 липня.
На кадрах видно, як працівники кафе падають від вибухової хвилі, а з полиць злітають пляшки. У момент удару заклад був відчинений.
Нагадаємо, 3 липня внаслідок влучання російських дронів у Полтаві виникла пожежа у приміщенні Полтавського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП), а також у приватному будинку поруч. За офіційною інформацією, загинули двоє людей, ще 64 — отримали поранення. Пошкоджені 32 будівлі, зокрема 14 багатоквартирних і 9 приватних будинків, два освітні заклади, шість підприємств. Ударною хвилею вибито 158 вікон, пошкоджено шість дахів. Серед поранених — двоє поліцейських, двоє військовослужбовців та дві працівниці ЗСУ.
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