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У Кременчуці відбудеться творча зустріч із фотографами з Горішніх Плавнів (афіша)

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 111 Коментарів: 2

 У бібліотеці на Соборній говоритимуть про світло, стиль і штучний інтелект у фотографії

6 липня, філія №2 Кременчуцької публічної бібліотеки запрошує на подію з циклу «Душевні розмови в стилі ART». Цього разу захід має назву «Світ крізь об’єктив».

Гостями стануть фотографи з Горішніх Плавнів — Роберт Гармидер та Наталія Тарасова. Вони представлять свою фотовиставку й поділяться практичним досвідом:

  • як правильно налаштувати світло під час зйомки;
  • як знайти власний стиль і не боятись конкуренції;
  • як грамотно позувати перед камерою;
  • чи здатен штучний інтелект замінити фотографів.

Організатори обіцяють неформальну атмосферу та відкриту дискусію. Усі охочі зможуть поставити запитання митцям і поспілкуватися з ними особисто.

Початок заходу о 14.00. Місце проведення: вул. Соборна, 9/16, філія №2 публічної бібліотеки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: бібліотека фотограф
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Коментарі: 2

1 804
hunter:
Сьогодні, 13:46

А кто вкурсе,как фотогинечность нашего мэра на новом фотоаппарате?smile


0 0
1 586
Andron777:
Сьогодні, 14:21

Цитата: hunter

А кто вкурсе,как фотогинечность нашего мэра на новом фотоаппарате?smile

Кажуть шо дуже їм нравіЦЦА. І знакомая бізЬнЬЄсмЬЄнша заробила на продажі ХВотоапарата, ну звісно відкатик був, але навар нормальний та й ХВотки хАроші...smirk


0 0

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