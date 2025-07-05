6 липня, філія №2 Кременчуцької публічної бібліотеки запрошує на подію з циклу «Душевні розмови в стилі ART». Цього разу захід має назву «Світ крізь об’єктив».
Гостями стануть фотографи з Горішніх Плавнів — Роберт Гармидер та Наталія Тарасова. Вони представлять свою фотовиставку й поділяться практичним досвідом:
Організатори обіцяють неформальну атмосферу та відкриту дискусію. Усі охочі зможуть поставити запитання митцям і поспілкуватися з ними особисто.
Початок заходу о 14.00. Місце проведення: вул. Соборна, 9/16, філія №2 публічної бібліотеки.
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