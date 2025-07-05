У Кременчуці відбудеться творча зустріч із фотографами з Горішніх Плавнів (афіша)

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 111 Коментарів: 2

У бібліотеці на Соборній говоритимуть про світло, стиль і штучний інтелект у фотографії

6 липня, філія №2 Кременчуцької публічної бібліотеки запрошує на подію з циклу «Душевні розмови в стилі ART». Цього разу захід має назву «Світ крізь об’єктив».

Гостями стануть фотографи з Горішніх Плавнів — Роберт Гармидер та Наталія Тарасова. Вони представлять свою фотовиставку й поділяться практичним досвідом:

як правильно налаштувати світло під час зйомки;

як знайти власний стиль і не боятись конкуренції;

як грамотно позувати перед камерою;

чи здатен штучний інтелект замінити фотографів.

Організатори обіцяють неформальну атмосферу та відкриту дискусію. Усі охочі зможуть поставити запитання митцям і поспілкуватися з ними особисто.

Початок заходу о 14.00. Місце проведення: вул. Соборна, 9/16, філія №2 публічної бібліотеки.