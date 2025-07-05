Олена Шуляк
Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну
Мирослава УКРАЇНСЬКА
Про заборону української мови на окупованій Луганщині
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 107

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У неділю, 6 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
  • вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
  • вул. Мане-Каца, 11
  • вул. Марусі Чурай, 13
  • вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
  • вул. Недогарська, 3
  • вул. Нова, 2/1–14/16
  • вул. Садова, 4–16
  • пров. Сумський, 3–12
  • пров. Черкаський, 3–16
  • пров. Чорнобаївський, 11
  • пров. Щемилівський, 19
  • пров. Богдана Хмельницького, 3
  • пров. Володимира Сосюри, 5, 7А.

З 8.00 до 20.00:

  • туп. Урожайний, 2
  • вул. Академіка Герасимовича, 171
  • вул. Горліс-Горського, 3–10
  • просп. Полтавський, 277/2–281
  • вул. Київська, 64–80
  • вул. Ярова, 1–7
  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Соснівка.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх