Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 14:04
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У неділю, 6 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 19.00:
- вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
- вул. Євгена Коновальця, 5/1–15/8
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22–21
- вул. Мане-Каца, 11
- вул. Марусі Чурай, 13
- вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
- вул. Недогарська, 3
- вул. Нова, 2/1–14/16
- вул. Садова, 4–16
- пров. Сумський, 3–12
- пров. Черкаський, 3–16
- пров. Чорнобаївський, 11
- пров. Щемилівський, 19
- пров. Богдана Хмельницького, 3
- пров. Володимира Сосюри, 5, 7А.
З 8.00 до 20.00:
- туп. Урожайний, 2
- вул. Академіка Герасимовича, 171
- вул. Горліс-Горського, 3–10
- просп. Полтавський, 277/2–281
- вул. Київська, 64–80
- вул. Ярова, 1–7
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Соснівка.
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