У Полтаві авто збило 16-річного самокатника: хлопець у лікарні

4 липня близько 21.00 на перехресті вулиць Садової та Нижньомлинської в Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода за участі авто та електросамоката.
За попередньою інформацією поліції, автомобіль Богдан 211040, яким керував 21-річний водій, зіткнувся із механічним самокатом, яким їхав 16-річний хлопець.
Унаслідок аварії підліток отримав травми і був госпіталізований.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчі встановлюють обставини події.
Нагадаємо, що поблизу села Климівка в ДТП загинув 18-річний мотоцикліст.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.