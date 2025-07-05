У Кременчуці горів балкон багатоповерхівки на Театральній

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5 травня близько 11.57 на вулиці Театральній у Кременчуці сталася пожежа. Загоряння виникло на балконі квартири на третьому поверсі. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

На виклик прибули рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вони встановили, що горіли речі домашнього вжитку, та оперативно локалізували й ліквідували займання, не давши вогню поширитися на житлове приміщення.

Причину пожежі наразі з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, нещодавно в селі Калинівка після ліквідації пожежі в будинку виявили тіло 37-річного чоловіка.