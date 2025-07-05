У Полтаві та Кременчуці попрощалися з поліцейським Валерієм Багрінцевим, який віддав життя за Україну

5 липня у Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 44 роки.
Валерій народився в місті Рубіжне на Луганщині. Після початку повномасштабної війни разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Національної поліції в Полтавській області, щоб захищати Україну. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.
У центрі Полтави містяни та колеги вшанували загиблого коридором шани. Панахиду відслужили в Свято-Успенському кафедральному соборі.
Його побратими кажуть: він мріяв, щоб Луганщина була вільною. Свою справу Валерій не встиг завершити — та зробити це обіцяють ті, хто продовжує боротьбу.
У Кременчуці з героєм прощалися на Свіштовському кладовищі, де колеги також зустріли його коридором шани.
Попрощатися з полеглим прийшли рідні, колеги та керівництво поліції. Валерія Багрінцева поховали з військовими почестями на Алеї Героїв.
У нього залишилися дружина, два сини та донька.
Нагадаємо, торік у Кременчуці провели в останню путь захисника України Романа Зеленського. Він був інспектором відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва та старшим лейтенантом поліції.
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