У Полтаві та Кременчуці попрощалися з поліцейським Валерієм Багрінцевим, який віддав життя за Україну

Сьогодні, 16:08 Переглядів: 391

5 липня у Полтаві та Кременчуці попрощалися з лейтенантом поліції Валерієм Багрінцевим, який загинув 2 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 44 роки.

Валерій народився в місті Рубіжне на Луганщині. Після початку повномасштабної війни разом із родиною переїхав на Полтавщину, де продовжив службу в поліції. У червні 2024 року добровільно приєднався до стрілецького батальйону поліції особливого призначення Головного управлінні Національної поліції в Полтавській області, щоб захищати Україну. Отримав смертельне поранення внаслідок мінометного обстрілу в районі Покровська.

У центрі Полтави містяни та колеги вшанували загиблого коридором шани. Панахиду відслужили в Свято-Успенському кафедральному соборі.

— Це велика втрата для всієї нашої поліцейської родини. Світла пам’ять про Валерія залишиться з нами. Щиро співчуваємо рідним і близьким, — каже начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Фото: поліція Полтавщини

Його побратими кажуть: він мріяв, щоб Луганщина була вільною. Свою справу Валерій не встиг завершити — та зробити це обіцяють ті, хто продовжує боротьбу.

У Кременчуці з героєм прощалися на Свіштовському кладовищі, де колеги також зустріли його коридором шани.

— Він був дисциплінованим, вмотивованим поліцейським. Дуже хотів боронити державу, — згадує начальник ізолятора тимчасового тримання № 4 міста Горішні Плавні Вадим Матюпатенко.

Попрощатися з полеглим прийшли рідні, колеги та керівництво поліції. Валерія Багрінцева поховали з військовими почестями на Алеї Героїв.

У нього залишилися дружина, два сини та донька.



































































Фото: Артем Коваленко