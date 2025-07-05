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Чоловік, який бив собаку в кременчуцькому кафе, переховується від правоохоронців

Вчора, 16:31 Переглядів: 1 607 Коментарів: 1

 Поліція встановлює його місцезнаходження, щоб притягнути до відповідальності

У Кременчуці чоловік, якого підозрюють у побитті собаки в кафе 2 липня, уникає спілкування з поліцією. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, чоловік не повідомляє, де перебуває, як і місце знаходження його собаки. Правоохоронці намагаються його знайти, щоб притягнути до відповідальності.

— Матеріали на перевірці. Громадянин уникає будь-якого спілкування з правоохоронними органами. Наразі встановлюється його місце перебування, щоб притягнути до юридичної відповідальності, — розповіла Васенко.

 

Раніше шеф-кухарка закладу, яка втрутилась, щоб захистити собаку, заявила в соцмережах, що поліція відмовляється відкривати кримінальне провадження. За її словами, у відділку рекомендували звертатися до прокуратури.

Додамо, що згідно зі ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Винним може загрожувати обмеження волі терміном від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, інцидент стався 2 липня у кременчуцькому кафе: чоловік бив собаку на очах у відвідувачів. Тварину вдалося врятувати завдяки персоналу закладу.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: жорстоке поводження тварини собака знущання над тваринами
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Коментарі: 1

1 587
Andron777:
Вчора, 17:19

Хароший бичок. За ним ТЦК давно плаче. Нехай зло не на собаці зганяє, а на наZапах.


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