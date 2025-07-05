Чоловік, який бив собаку в кременчуцькому кафе, переховується від правоохоронців

Вчора, 16:31 Переглядів: 1 607 Коментарів: 1

Поліція встановлює його місцезнаходження, щоб притягнути до відповідальності

У Кременчуці чоловік, якого підозрюють у побитті собаки в кафе 2 липня, уникає спілкування з поліцією. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомила пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, чоловік не повідомляє, де перебуває, як і місце знаходження його собаки. Правоохоронці намагаються його знайти, щоб притягнути до відповідальності.

— Матеріали на перевірці. Громадянин уникає будь-якого спілкування з правоохоронними органами. Наразі встановлюється його місце перебування, щоб притягнути до юридичної відповідальності, — розповіла Васенко.

Раніше шеф-кухарка закладу, яка втрутилась, щоб захистити собаку, заявила в соцмережах, що поліція відмовляється відкривати кримінальне провадження. За її словами, у відділку рекомендували звертатися до прокуратури.