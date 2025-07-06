В Україні відновили обов’язкову статистичну звітність: що це означає для бізнесу

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 109

Респонденти мають три місяці, щоб подати звіти за минулі періоди без штрафів

З 5 липня підприємства, установи й організації на підконтрольних територіях зобов’язані подавати державну статистичну звітність. Про це повідомила Державна служба статистики України.

Відновлення звітності передбачене змінами до закону про захист інтересів суб’єктів подання звітності у період дії воєнного стану, які Верховна Рада ухвалила 18 червня, а президент підписав 3 липня. Документ оприлюднили 4 липня.

Згідно з оновленнями, знову стало обов’язковим:

регулярне подання звітності бізнесом;

проведення вибіркових обстежень щодо доходів, зайнятості, умов життя населення;

статистичне обґрунтування державної політики.

Для респондентів, які не могли подати звітність під час дії воєнного стану, встановили перехідний період — до 5 жовтня. У цей час звіти можна подати без застосування штрафів.

Нагадаємо, обов’язкову статистичну звітність тимчасово скасували після початку повномасштабної війни. Відновлення подання звітності має забезпечити повноцінну роботу держстатистики та допомогти у формуванні політик на підставі актуальних даних.