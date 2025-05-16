Допоможемо озброїти новий батальйон дронів 24 ОМБр ім. короля Данила

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 54

Ситуація в Часовому Яру та на напрямку Костянтинівки дуже важка. Новий батальйон — можливість стримувати наступ

У складі легендарної 24 ОМБр ім. короля Данила створено новий бойовий підрозділ — батальйон безпілотних систем. Його завдання — використовувати сучасні дрони та технології для ефективної боротьби з російськими окупантами на одному з найгарячіших напрямків фронту

Новостворений батальйон працює в районі Часового Яру та Костянтинівки — міст, які щодня піддаються важким артилерійським та штурмовим атакам ворога.

Українські воїни, які боронять ці рубежі, потребують не лише відваги, а й високотехнологічної переваги над загарбниками.

— Безпілотні системи — це очі, вуха та зброя сучасної війни. Вони дозволяють виявляти ворога, коригувати вогонь, знищувати техніку та живу силу противника. Але для цього потрібні ударні та розвідувальні дрони, системи управління, засоби радіозв’язку та придушення, комплектуючі, зарядні станції, акумулятори, — кажуть у підрозділі.

Зараз бійцям нового батальйону дуже потрібна допомога. Усе необхідне спорядження та техніка закуповується волонтерами та небайдужими українцями.

Будь-який внесок — це крок до перемоги.

Кожна гривня — це новий дрон, який рятує життя українських військових.

Банка МОНО

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