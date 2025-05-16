Допоможемо озброїти новий батальйон дронів 24 ОМБр ім. короля Данила

Ситуація в Часовому Яру та на напрямку Костянтинівки дуже важка. Новий батальйон — можливість стримувати наступ
У складі легендарної 24 ОМБр ім. короля Данила створено новий бойовий підрозділ — батальйон безпілотних систем. Його завдання — використовувати сучасні дрони та технології для ефективної боротьби з російськими окупантами на одному з найгарячіших напрямків фронту
Новостворений батальйон працює в районі Часового Яру та Костянтинівки — міст, які щодня піддаються важким артилерійським та штурмовим атакам ворога.
Українські воїни, які боронять ці рубежі, потребують не лише відваги, а й високотехнологічної переваги над загарбниками.
Зараз бійцям нового батальйону дуже потрібна допомога. Усе необхідне спорядження та техніка закуповується волонтерами та небайдужими українцями.
Будь-який внесок — це крок до перемоги.
Кожна гривня — це новий дрон, який рятує життя українських військових.
Карта 4441 1111 2388 0233
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.