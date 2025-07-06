У Кременчуцькій громаді чули серію вибухів

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6 липня, близько 9.30, у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

Нині у Полтавській області працює протиповітряна оборона. У Повітряних силах попереджали про рух російських безпілотників на Полтавщині, в південно-західному напрямку.

Офіційної інформації від облвійськадміністрації поки не надходило.

Нагадаємо, третього липня в Кременчуці також було гучно. Уламки БпЛА у Кременчуцькому районі пошкодили покрівлю та вікна житлового будинку. Двоє людей постраждали й були госпіталізовані.