Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 456

Особливо потрібні донори з негативним резусом усіх груп

Кременчуцька станція переливання крові звертається до мешканців із проханням про допомогу — медзакладу терміново потрібні донори всіх груп крові, особливо I, II, III та IV з негативним резус-фактором.

Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8.

Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 067-528-72-27.

Що слід пам’ятати перед донацією:

не вживати жирного, смаженого, копченого, солоного;

не пити алкоголь за 48 годин до процедури;

не палити за 2 години до донації;

не приходити натще — можна пити чай, воду, компот, каву, їсти печиво.

У медзакладі наголошують: донорство — це шанс урятувати життя. Ваші 450 мл можуть допомогти одразу кільком людям.