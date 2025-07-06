Кременчуцька станція переливання крові терміново потребує донорів

Кременчуцька станція переливання крові звертається до мешканців із проханням про допомогу — медзакладу терміново потрібні донори всіх груп крові, особливо I, II, III та IV з негативним резус-фактором.
Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.00 за адресою: вулиця Івана Мазепи, 8.
Із собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.
Детальну інформацію можна дізнатися за телефоном: 067-528-72-27.
Що слід пам’ятати перед донацією:
У медзакладі наголошують: донорство — це шанс урятувати життя. Ваші 450 мл можуть допомогти одразу кільком людям.
Нагадаємо, журналістка «Кременчуцького Телеграфа» вперше в житті здала кров й поділилася враженнями. Раніше «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з заступником керівника з організаційно-методичної роботи Кременчуцької станції переливання крові Світланою Каплатою. Вона розповіла про особливості роботи закладу та донорство у Кременчуці.
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