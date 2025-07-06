У Кременчуці після атаки виникла пожежа на 700 квадратних метрах

Внаслідок атаки на Кременчук 6 липня виникла масштабна пожежа у двоповерховій будівлі. Про це повідомила пресслужба Державної служба надзвичайних ситуацій України.
Площа займання склала 700 квадратних метрів. Станом на 14.05 пожежу повністю ліквідовано.
Попередньо відомо про одного постраждалого. Також пошкоджено 14 приватних будинків та 5 автомобілів.
До ліквідації наслідків залучили 87 рятувальників і 22 одиниці техніки. На місці працюють психологи, піротехніки та інші служби.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Раніше стало відомо, що Росія вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Поліція та СБУ документують воєнний злочин.
«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
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