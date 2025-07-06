Жителі Кременчука прибирають уламки скла у дворах після влучання

Внаслідок влучання по будівлі Кременчуцького РТЦК та СП пошкоджень зазнали і розташовані поруч житлові будинки. Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Зокрема, місцеві мешканці прибирають уламки скла в одному з дворів.

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлових будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військовослужбовців та працівників ТЦК не постраждав.

У центральнійій частині міста перекрита одна з доріг. На місці працюють усі відповідні служби.