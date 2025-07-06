Тільцям варто взятися за вирішення ділових питань, а Левам слід звернути увагу та стосунки з родичами: гороскоп на 7-13 липня

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 160

Овен (21.03-20.04)

Прагнення до творчої реалiзацiї допоможе Вам вирiшити багато проблем i завдань. Сприятливий перiод для бiзнесу, початку нових проектiв. Спорт, фiзична праця, будь-яка дiяльнiсть, що вимагає застосування сили, рiшучостi, заповзятливостi принесе вам задоволення. Ви зможете подолати деякi перешкоди. Вдалими виявляться дiловi вiзити, звернення до властей, в офiцiйнi структури, ви також вiдчуєте пiдтримку спiвробiтникiв. Використовуйте цей перiод також для планування, нарад, вiдповiдальних виступiв. Хорошу дiю в цей перiод матимуть заняття спортом i активним вiдпочинком.

Сприятливi днi: 13; несприятливi: 12.

Тілець (21.04-21.05)

Хороший, вдалий перiод для вирiшення важливих дiлових питань. Ви вiдчуваєте пiдвищення життєвих сил i енергiї, у вас з’являються новi iдеї для творчого самовираження, ви лiдируєте серед своїх друзiв, товаришiв по службi. Можливо, колектив або начальство покладе на вас деякi обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких ви зможете просунутися кар'єрними сходами, одержати премiю, нагороду або хоч би просто похвалу i вдячнiсть. Можливi невеликi вiдрядження для вирiшення службових справ. Перiод особливо сприятливий для початку лiкування.

Сприятливi днi: 9, 10; несприятливi: 8.

Близнюки (22.05-21.06)

Сприятливий перiод стабiлiзацiї вашого становища i побудови фундаменту подальшого процвiтання, прогресу в досягненнi довгострокової мети. Можете розраховувати на розумiння впливових осiб, керiвництва, на допомогу вiд офiцiйних органiзацiй i держструктур. Можливе залучення та iнтерес до полiтики, великого бiзнесу, адмiнiстрування. Просування ваших дiлових iнтересiв, зокрема за кордоном коштуватиме вам чималих зусиль. Але i успiх не буде швидкоплинним. Добре, якщо ви зумiєте знайти компромiс мiж оптимiзмом i обережнiстю в справах. Не нехтуйте дружбою з лiтнiми людьми.

Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: 11.

Рак (22.06-22.07)

Перiод характеризується безлiччю контактiв, розмов. Не виключено, що основна їхня кiлькiсть стосуватиметься бiльше домашнiх, сiмейних справ. Ймовiрно, обговорення деяких дiлових i професiйних питань краще перенести в домашню обстановку. Справи i турботи жiнок зачiпають вашi особистi проблеми. Ви можете розраховувати на цiнну пораду вiд жiнки. Невеликi поїздки, покупки принесуть задоволення. У вас з’являться цiннi iдеї щодо перетворення виробничого процесу. Дозвiльнi розмови знижують продуктивнiсть працi, вiдволiкають.

Сприятливi днi: 7, 9; несприятливi: 11.

Лев (23.07-23.08)

Можливiсть якiсної змiни стилю вiдносин з молодшими родичами, особливо братами або сестрами, а також сусiдами i приятелями. Не виключено, що подiї в життi одного з них призведуть до змiн i у вашому життi. При умiлому застосуваннi свого впливу на членiв сiм'ї, ви можете багато чого досягти за допомогою слова, переконання. Може виникнути необхiднiсть рiшення питань спадку, страхування, алiментiв, податкiв або боргiв. Хороший час для переїзду, змiни мiсця проживання, а також для рiзних поїздок.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 12.

Діва (24.08-23.09)

Ви активнi у спiлкуваннi, в затвердженнi власної думки i виразi своїх iнтересiв, тому це може зробити неоднозначний вплив на вашi сiмейнi i любовнi стосунки. Обернiть свою активнiсть i заповзятливiсть в мирне русло, уникайте конфлiктiв i претензiй до партнера. Займiться спортом або активним вiдпочинком з членами сiм'ї або коханою людиною, грайте з дiтьми, розвивайте їх. Обернiть свою збiльшену самовпевненiсть на змiцнення зв’язкiв в суспiльствi. Ви одержите справжнє задоволення i позитивнi результати вiд занять хобi. Ваша сексуальна активнiсть помiтно зростає, але Ви повиннi уникати проявiв агресивностi.

Сприятливi днi: 8, 13; несприятливi: 10.

Терези (24.09-23.10)

Ви бiльш дисциплiнованi в професiйних i фiнансових питаннях, пiдвищена продуктивнiсть працi. Хороший перiод для посиленої iнтелектуальної дiяльностi будь-якого роду i для пiдписання важливих документiв, договорiв. Ви здатнi ухвалити правильне рiшення. Виникаючi контакти матимуть важливе значення. Можливо, на Вас будуть покладенi серйознi обов’язки, вiдповiдальнiсть, що здаються обтяжливими. Добре протiкає спiлкування з лiтнiми i впливовими людьми, начальством, а також офiцiйними органiзацiями. Ви можете бути сильно стомленi, страждати через вiдсутнiсть або затримку в отриманнi необхiдної iнформацiї.

Сприятливi днi: 9; несприятливi: 13.

Скорпіон (24.10-22.11)

Ваша популярнiсть росте, в цей перiод Ви можете здобути заслужену похвалу i пiдтримку вiд начальства, одержати допомогу вiд офiцiйних органiзацiй, зокрема грошову. Перiод якнайкраще сприятливий для дiлової активностi, особливо у сферi шоу-бiзнесу, розваг, меценатства. Не стiльки ваша фiрма, скiльки особисто ви зможете укласти вдалу угоду, провернути хорошу фiнансову операцiю або навiть спекуляцiю, зробити вдалу покупку або вигiдно розмiстити свiй капiтал. З начальством складаються вiдносини спiвпрацi. Посилення вiдчуття власної гiдностi, бажання стати лiдером, керiвником Ви зможете застосувати на користь собi та оточуючим.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 8.

Стрілець (23.11-21.12)

Вiрогiдна залученiсть в дiяльнiсть неформальних груп i об'єднань, в громадську i нову пiдприємницьку дiяльнiсть, що приносить вигоду. Великий науковий, дослiдницький, духовний i творчий потенцiал. Цi позитивнi тенденцiї слiд використовувати максимально. Iнтерес до незвичайних областей знань, хорошi можливостi для вдалих поїздок i вiдряджень, приємної i захоплюючої подорожi. Можливий прибуток вiд корпоративного бiзнесу. Ймовiрне несподiване просування в кар'єрi, пiдвищення оплати, успiх в роботi.

Сприятливi днi: 11, 12; несприятливi: 9.

Козеріг (22.12-20.01)

Пiдвищується здатнiсть проникнути в думки i мрiї, усвiдомити iнтереси близьких i коханих, тому можливе конструктивне спiлкування. Пiдвищується чутливiсть, сприйнятливiсть до слiв, що не виключає можливiсть образ. Хороший перiод для спiльної участi в культурних i релiгiйних заходах, спiлкування з прекрасним. Прекрасний перiод для змiцнення здоров’я, медитативних практик, водних процедур, морських або рiчкових прогулянок. Перiод сприятливий для обстеження, постановки дiагнозу i призначення лiкування.

Сприятливi днi: 10; несприятливi: 7.

Водолій (21.01-19.02)

В цей час посилюється швидкiсть реакцiї i легкiсть мислення. Це украй сприятливо для представникiв науки i стимулює iнтерес до фантастики. Це прекрасний перiод для iнтелектуальних занять, якому супроводить стан ясностi думки i прозоростi розуму. В цей час польоту думки пiдвищується винахiдливiсть i можуть виявитися несподiванi рiшення проблем. Можливi науковi осяяння i виникнення стiйкого iнтересу до тiєї областi, в якiй рух думки приведе до справжнього вiдкриття. Хороший перiод для проведення комплексного обстеження за допомогою передових методiв дiагностики. Спiлкування з друзями додасть вам гарного настрою.

Сприятливi днi: 12; несприятливi: 13.

Риби (20.02-20.03)

Вища гармонiя, щастя в коханнi або таємнича любов, внутрiшнє вiдчуття краси, тонке сприйняття мистецтва. Це кращий час для розвитку образного мислення i здiбностей до живопису, а також встановлення тiсних особистих стосункiв, що будуються на iдеальному коханнi. Це продуктивний перiод для творчої натури i людей, що працюють у областi мистецтва. У цей перiод навiть найпасивнiша людина живе повноцiнно, з вiдчуттям миру i щастя в душi. Любов, фiзична насолода, матерiальнi блага, заступництво. Хороший перiод для придбань. У справах i фiнансах потрiбна обережнiсть. Душевне розслаблення i життєрадiснiсть виганяють психосоматичнi порушення.

Сприятливi днi: 9, 12; несприятливi: 13.