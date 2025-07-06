У Кременчуці через атаку РФ сильно пошкоджений ліцей №4: фоторепортаж

Внаслідок атаки на Кременчук 6 липня сильно постраждав ліцей №4. Про це під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о. голови Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
У школі повилітали вікна і рами. За словами мера Кременчука Віталія Малецького, місто звертатиметься за допомогою до обласної влади, задля того, щоб відновити школу до нового навчального року.
Раніше стало відомо, що Росія вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Поліція та СБУ документують воєнний злочин.
«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
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