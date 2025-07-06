У Кременчуці через атаку РФ сильно пошкоджений ліцей №4: фоторепортаж

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 1 027 Коментарів: 1

Внаслідок атаки на Кременчук 6 липня сильно постраждав ліцей №4. Про це під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о. голови Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

У школі повилітали вікна і рами. За словами мера Кременчука Віталія Малецького, місто звертатиметься за допомогою до обласної влади, задля того, щоб відновити школу до нового навчального року.

— Будемо намагатися зараз включити міжнародні організації для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій і діти могли б починати вчитися, — сказав Малецький.