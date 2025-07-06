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У Кременчуці через атаку РФ сильно пошкоджений ліцей №4: фоторепортаж

Сьогодні, 15:13 Переглядів: 1 027 Коментарів: 1

Влада сподівається відновити школу до навчального року

Внаслідок атаки на Кременчук 6 липня сильно постраждав ліцей №4. Про це під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о. голови Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.


У школі повилітали вікна і рами. За словами мера Кременчука Віталія Малецького, місто звертатиметься за допомогою до обласної влади, задля того, щоб відновити школу до нового навчального року.

— Будемо намагатися зараз включити міжнародні організації для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій і діти могли б починати вчитися, — сказав Малецький. 
Фото: Артем Коваленко

Раніше стало відомо, що Росія вдарила по приміщенню Кременчуцького ТЦК. Від вибухової хвилі постраждали й сусідні будинки. Поліція та СБУ документують воєнний злочин.

«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.


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Автор: Руслана Горгола Фото: Артем Коваленко
Теги: ліцей № 4 наслідки атаки Володимир Когут Віталій Малецький
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Коментарі: 1

1 473
evil:
Сьогодні, 16:47

Будемо намагатися зараз включити міжнародні організації для того, щоб ми могли до 1 вересня її поставити в стрій і діти могли б починати вчитися, — сказав Малецький 
За словами мера Кременчука Віталія Малецького, місто звертатиметься за допомогою до обласної влади, задля того, щоб відновити школу до нового навчального року.

 

Малецькій, алкаш ты безпробудный, всю школу можно остеклить прямо завтра за те 4.5 миллионов за которые вы для своих срак новые Сузуки покупать собрались.  

Дибила кусок, анулируй закупки на авто восстанавливай прямо сейчас школу. А деньги на свои Сузуки клянчи в области! Посмотрим как они тебе их выделят. Давай алкаш , покажи какие у тебя на самом деле приоритеты! Школа? Или комфорт собственного пердолища!

 
 
 
 
 
 


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