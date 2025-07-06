Кількість жертв удару по ТЦК у Полтаві зросла: у лікарні померла жінка
Сьогодні, 14:53Переглядів: 275
Лікарі боролися за її життя кілька днів після обстрілу
Унаслідок обстрілу ТЦК у Полтаві 3 липня загинула ще одна людина. Про це під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о. голови Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
За його словами, у лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі поранення під час російської атаки. Медики до останнього боролися за її життя.
Таким чином кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до трьох.
— На жаль, сьогодні чергова атака Російської Федерації. Маємо наслідки в місті Кременчук. Нещодавно ми зазнали атаки в місті Полтава. На жаль, там померло двоє людей. Одразу сьогодні мені доповіли, що людина, яка була в тяжкому стані, теж не справилася. Лікарі боролися за її життя, однак не справилося здоров'я і, на жаль, вона теж померла, — розповів Когут.