Олена Шуляк
Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну
Мирослава УКРАЇНСЬКА
Про заборону української мови на окупованій Луганщині
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

Кількість жертв удару по ТЦК у Полтаві зросла: у лікарні померла жінка

Сьогодні, 14:53 Переглядів: 275

Лікарі боролися за її життя кілька днів після обстрілу

Унаслідок обстрілу ТЦК у Полтаві 3 липня загинула ще одна людина. Про це під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о. голови Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.


За його словами, у лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі поранення під час російської атаки. Медики до останнього боролися за її життя.

Таким чином кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до трьох.

— На жаль, сьогодні чергова атака Російської Федерації. Маємо наслідки в місті Кременчук. Нещодавно ми зазнали атаки в місті Полтава. На жаль, там померло двоє людей. Одразу сьогодні мені доповіли, що людина, яка була в тяжкому стані, теж не справилася. Лікарі боролися за її життя, однак не справилося здоров'я і, на жаль, вона теж померла, — розповів Когут.
Нагадаємо, 3 липня внаслідок влучання російських дронів у Полтаві виникла пожежа у приміщенні Полтавського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП), а також у приватному будинку поруч. За офіційною інформацією, загинули двоє людей, ще 64 — отримали пораненняПошкоджені 32 будівлі, зокрема 14 багатоквартирних і 9 приватних будинків, два освітні заклади, шість підприємств. Ударною хвилею вибито 158 вікон, пошкоджено шість дахів. Серед поранених — двоє поліцейських, двоє військовослужбовців та дві працівниці ЗСУ.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: наслідки атаки Полтава ТЦК та СП
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх