Кількість жертв удару по ТЦК у Полтаві зросла: у лікарні померла жінка

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Лікарі боролися за її життя кілька днів після обстрілу

Унаслідок обстрілу ТЦК у Полтаві 3 липня загинула ще одна людина. Про це під час брифінгу у Кременчуці повідомив т. в. о. голови Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, повідомляє кореспондент «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За його словами, у лікарні померла жінка, яка дістала тяжкі поранення під час російської атаки. Медики до останнього боролися за її життя.

Таким чином кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до трьох.

— На жаль, сьогодні чергова атака Російської Федерації. Маємо наслідки в місті Кременчук. Нещодавно ми зазнали атаки в місті Полтава. На жаль, там померло двоє людей. Одразу сьогодні мені доповіли, що людина, яка була в тяжкому стані, теж не справилася. Лікарі боролися за її життя, однак не справилося здоров'я і, на жаль, вона теж померла, — розповів Когут.

Нагадаємо, 3 липня внаслідок влучання російських дронів

у приміщенні Полтавського об’єднаного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП), а також у приватному будинку поруч. За офіційною інформацією,

, ще 64 —

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, два освітні заклади, шість підприємств. Ударною хвилею вибито 158 вікон, пошкоджено шість дахів. Серед поранених —

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