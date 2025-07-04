Кількість поранених унаслідок атаки дронів на Полтаву зросла до 64 — поліція

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 172

Кількість поранених унаслідок ворожої атаки на Полтаву 3 липня зросла до 64 осіб. Про це 4 липня повідомили у поліції Полтавщини.

За уточненими даними, внаслідок обстрілу ворожими БПЛА загинули дві людини, ще 64 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — цивільні, зокрема ті, хто перебував неподалік будівель, куди влучили дрони.

Найбільші руйнування зафіксовано в районі Полтавського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Частково пошкоджено й приватну житлову забудову.

На місцях продовжують працювати оперативні служби, поліція та фахівці Служби безпеки України документують наслідки атаки як воєнного злочину.

Нагадаємо, що вранці 3 липня у Полтавській громаді пролунали вибухи. У Сухопутних військах повідомили про влучання російських безпілотників у приміщення Полтавського ОТЦК та СП, а також розташований поруч приватний житловий будинок. Т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут підтвердив загибель 2 людей.

Відомо про руйнування 32 будівель — 14 багатоквартирних будинків, 9 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, 6 об’єктів підприємницької діяльності. Також пошкоджень зазнали 158 вікон та 6 покрівель на будинках.

Наразі відомо, що внаслідок влучання постраждали двоє військовослужбовців терцентру та двоє працівниць Збройних сил України.