Програма включає тренінги з особистісного розвитку, самозахист, фехтування, тактику бою та навчання на дронах
Розпочато набір до патріотичного табору «ГУРКІТ», який відбудеться 13–19 липня на Тернопільщині. Участь можуть взяти хлопці та дівчата віком від 14 років. Організатор — КУ «Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву».
Програма табору насичена практичними та мотиваційними заняттями:
Вкладка: 1000 грн.
Учасників забезпечують ночівлею та харчуванням.
Для участі звертайтесь за телефонами:
+380984181860
+380988004716
Усі запитання — в особисті повідомлення Instagram: hurkit_camp
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