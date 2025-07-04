Стартує набір до молодіжного табору «ГУРКІТ» — участь для підлітків від 14 років (афіша)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 71

Програма включає тренінги з особистісного розвитку, самозахист, фехтування, тактику бою та навчання на дронах

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