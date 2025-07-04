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Стартує набір до молодіжного табору «ГУРКІТ» — участь для підлітків від 14 років (афіша)

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 71

 Програма включає тренінги з особистісного розвитку, самозахист, фехтування, тактику бою та навчання на дронах

Розпочато набір до патріотичного табору «ГУРКІТ», який відбудеться 13–19 липня на Тернопільщині. Участь можуть взяти хлопці та дівчата віком від 14 років. Організатор — КУ «Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву».

Програма табору насичена практичними та мотиваційними заняттями:

  • тренінги з особистісного розвитку
  • патріотичні лекції
  • основи самозахисту
  • командний спорт (футбол, волейбол)
  • сценічне мистецтво, хореографія, живопис і скульптура
  • фехтування
  • навчання на FPV-дронах
  • тактика бою, альпінізм, орієнтування
  • домедична допомога та страйкбол

Вкладка: 1000 грн.

Учасників забезпечують ночівлею та харчуванням.

Для участі звертайтесь за телефонами:
+380984181860
+380988004716

Усі запитання — в особисті повідомлення Instagram: hurkit_camp

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Автор: Руслана Горгола
Теги: табір
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