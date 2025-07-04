Овочі дешевшають, а м’ясо й молочка тримаються стабільно: огляд цін на ринку Кременчука

Цього тижня на ринку подешевшали овочі — огірки, помідори, перець. Ціни на м’ясо та молочну продукцію залишились стабільними. Ягід поменшало, але з’явились перші «херсонські» дині. Дивіться повний список актуальних цін.
Цього тижня на ринку помітне зниження цін на овочі. Як кажуть продавці, ціни зменшилися на 10 гривень за кілограм – подешевшали огірки, помідори, перець і кабачки. Причина — сезонне зростання пропозиції.
Натомість м’ясо тримається в ціні:
Прогнозованого здорожчання молочної продукції не сталося — ціни залишилися незмінними:
Ягід на ринку менше. Продавці кажуть, що полуниця та черешня вже відходять. Вишня ще буде, але не багато — постраждала від весняних заморозків.
Ціни на ягоди такі:
З’явилися перші «херсонські» дині — по 130 грн/кг. Кажуть, смачні, як і все українське!
Також на прилавках — кукурудза по 40–45 грн/качан, домашні яйця — 65 грн за десяток, морква — 35 грн за 5 шт або за кілограм.
Нагадаємо, що ціни на ринку можуть варіюватися залежно від продавця, якості продуктів та обсягу покупки. Найбільше зростання зараз спостерігається на ягоди — попит високий, а врожай у багатьох регіонах постраждав через погоду.
Спостерігаємо далі за цінами — зберігайте матеріал, щоб орієнтуватися під час наступного походу на базар!
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