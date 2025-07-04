Овочі дешевшають, а м’ясо й молочка тримаються стабільно: огляд цін на ринку Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 289

Цього тижня на ринку подешевшали овочі — огірки, помідори, перець. Ціни на м’ясо та молочну продукцію залишились стабільними. Ягід поменшало, але з’явились перші «херсонські» дині. Дивіться повний список актуальних цін.

Цього тижня на ринку помітне зниження цін на овочі. Як кажуть продавці, ціни зменшилися на 10 гривень за кілограм – подешевшали огірки, помідори, перець і кабачки. Причина — сезонне зростання пропозиції.

Натомість м’ясо тримається в ціні:

Свинина — вирізка по 250 грн/кг, ошийок — 300, лопатка — 200, ребра — від 100 до 180 грн, сало — 280, підчеревина — 180, на засмажку — 15 грн.

Яловичина — вирізка по 320, м’якоть і ошийок — по 280, на ребрі — 200 грн/кг.

Прогнозованого здорожчання молочної продукції не сталося — ціни залишилися незмінними:

молоко — 35 грн/л,

пряжене молоко — 60 грн/л,

сметана — 160 грн/л,

сир — 160 грн/кг,

вершки — 360 грн/л.

Ягід на ринку менше. Продавці кажуть, що полуниця та черешня вже відходять. Вишня ще буде, але не багато — постраждала від весняних заморозків.

Ціни на ягоди такі:

малина — 120 грн/літр,

порічка — 90 грн/літр,

аґрус — 80 грн/літр,

смородина — 100 грн/літр,

вишня — 80 грн/літр,

чорниця — 120 грн за півлітрову банку,

абрикоси — 150 грн/кг.

З’явилися перші «херсонські» дині — по 130 грн/кг. Кажуть, смачні, як і все українське!

Також на прилавках — кукурудза по 40–45 грн/качан, домашні яйця — 65 грн за десяток, морква — 35 грн за 5 шт або за кілограм.















































































































Фото: Леся Лазоренко