У Кременчуці після атаки зафіксоване погіршення якості повітря

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 369

У Кременчуці після ранкової атаки зафіксоване погіршення якості повітря. Мешканці навколишніх будинків скаржаться на ускладнене дихання.

Нагадаємо, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлових будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військовослужбовців та працівників ТЦК не постраждав. Пошкоджень зазнали і розташовані поруч житлові будинки.

У центральній частині міста перекрита одна з доріг. На місці працюють усі відповідні служби.