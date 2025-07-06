Уранці 6 липня Кременчук сколихнула серія вибухів. Близько 9.30 стало відомо про пожежу в одному з житлових будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило: російська армія вдарила по приміщенню Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).
Попередньо, ніхто з військовослужбовців і працівників центру не постраждав. Однак пошкоджень зазнали й прилеглі житлові будинки. У центральній частині міста перекрито одну з доріг. На місці працюють усі служби.
«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
Нагадаємо, що ми зібрали в матеріал основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації:
Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція
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