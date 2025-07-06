«Коли він уже здохне там у своєму бункері?» — постраждала від прильоту кременчуківка

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Уранці 6 липня Кременчук сколихнула серія вибухів. Близько 9.30 стало відомо про пожежу в одному з житлових будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило: російська армія вдарила по приміщенню Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Попередньо, ніхто з військовослужбовців і працівників центру не постраждав. Однак пошкоджень зазнали й прилеглі житлові будинки. У центральній частині міста перекрито одну з доріг. На місці працюють усі служби.

«Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

— Дуже страшно. Воно гуло, знижувалось. Ми в квартирі не встигли вибігти. Я всіх розумію, хто це переживає. Але ми сильні, ми впораємось. Все буде Україна, — ділиться враженнями мешканка одного з будинків на вулиці Перемоги.

— Гуляли в парку, почули звук «мопедів». Розбіглись, прикривали голови. Хто — в укриття, хто — додому. Коли дали відбій, пішли дивитись, що з нашими домами. Скло, сітки — повилітали, — розповідає інша очевидиця.

— Повилітали сітки, деякі кватирки побиті, старі радянські, які були, повилітали. І в коридорі майже все посипалося, — каже кременчуківець.

— Я думаю, що так думає 100% населення України, коли він уже здохне там у своєму бункері. Пристарілий дідуган. Все, всі емоції, — підсумовує кременчуківка.

Нагадаємо, що ми зібрали в матеріал основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації:

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