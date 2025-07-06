Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 346

Зібрали основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації

У разі пошкодження житла внаслідок російської атаки, мешканцям Кременчука слід виконати кілька кроків для отримання статусу потерпілого та компенсації.

Зафіксуйте пошкодження:Зробіть фото та відео з місця події — це обов’язково. Зверніться до поліції:

Подайте заяву до Кременчуцького райуправління поліції (вул. 29 Вересня, 6, тел. 102) про надання статусу потерпілого.

Мати при собі копії:

- паспорта;

- ідентифікаційного коду;

- документів на власність (договір/витяг);

- техпаспорта;

- фото пошкоджень. Заяву можна подати й пізніше. Повідомте про пошкодження:

- Через портал «Дія»;

- або особисто в ЦНАП (послуга 42-11).

Увага! Нерухомість має бути зареєстрована в ДРРП.

Якщо не зареєстрована:

- замовте послугу 55-09 у ЦНАП;

- або зверніться до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27). Подайте заяву на компенсацію

- Через «Дія»;

- або в ЦНАП (послуга 42-15).

Необхідно мати спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.

Контакти ЦНАП у Кременчуці:

вул. Покровська, 14

вул. Героїв України, 11А

вул. І. Приходька, 90

Телефони: 096 097 1588, 050 255 1588

Цілодобова служба допомоги мера: 15-63 (з мобільного).

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлови будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військвослужбовців та працівників ТЦК не постраждав.