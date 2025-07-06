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Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 346

Зібрали основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації

У разі пошкодження житла внаслідок російської атаки, мешканцям Кременчука слід виконати кілька кроків для отримання статусу потерпілого та компенсації.

  1. Зафіксуйте пошкодження:Зробіть фото та відео з місця події — це обов’язково.
  2. Зверніться до поліції:
    Подайте заяву до Кременчуцького райуправління поліції (вул. 29 Вересня, 6, тел. 102) про надання статусу потерпілого.
    Мати при собі копії:
    - паспорта;
    - ідентифікаційного коду;
    - документів на власність (договір/витяг);
    - техпаспорта;
    - фото пошкоджень.Заяву можна подати й пізніше.
  3. Повідомте про пошкодження:
    - Через портал «Дія»;
    - або особисто в ЦНАП (послуга 42-11).
    Увага! Нерухомість має бути зареєстрована в ДРРП.
    Якщо не зареєстрована:
    - замовте послугу 55-09 у ЦНАП;
    - або зверніться до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).
  4. Подайте заяву на компенсацію
    - Через «Дія»;
    - або в ЦНАП (послуга 42-15).
    Необхідно мати спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.

Контакти ЦНАП у Кременчуці:

  • вул. Покровська, 14
  • вул. Героїв України, 11А
  • вул. І. Приходька, 90
    Телефони: 096 097 1588, 050 255 1588

Цілодобова служба допомоги мера: 15-63 (з мобільного).

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлови будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військвослужбовців та працівників ТЦК не постраждав.

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Фоторепортаж з місця влучання дрона у центрі Кременчука

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Автор: Руслана Горгола
Теги: євідновлення наслідки атаки вибухи
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