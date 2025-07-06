Що робити, якщо ваше житло постраждало від обстрілу: покрокова інструкція

Зібрали основні дії, які потрібно виконати для фіксації пошкоджень і отримання компенсації
У разі пошкодження житла внаслідок російської атаки, мешканцям Кременчука слід виконати кілька кроків для отримання статусу потерпілого та компенсації.
- Зафіксуйте пошкодження:Зробіть фото та відео з місця події — це обов’язково.
- Зверніться до поліції:
Подайте заяву до Кременчуцького райуправління поліції (вул. 29 Вересня, 6, тел. 102) про надання статусу потерпілого.
Мати при собі копії:
- паспорта;
- ідентифікаційного коду;
- документів на власність (договір/витяг);
- техпаспорта;
- фото пошкоджень.Заяву можна подати й пізніше.
- Повідомте про пошкодження:
- Через портал «Дія»;
- або особисто в ЦНАП (послуга 42-11).
Увага! Нерухомість має бути зареєстрована в ДРРП.
Якщо не зареєстрована:
- замовте послугу 55-09 у ЦНАП;
- або зверніться до Департаменту держреєстрації (вул. Ігоря Сердюка, 27).
- Подайте заяву на компенсацію
- Через «Дія»;
- або в ЦНАП (послуга 42-15).
Необхідно мати спецрахунок у банку-учаснику програми єВідновлення.
Контакти ЦНАП у Кременчуці:
- вул. Покровська, 14
- вул. Героїв України, 11А
- вул. І. Приходька, 90
Телефони: 096 097 1588, 050 255 1588
Цілодобова служба допомоги мера: 15-63 (з мобільного).
Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, близько 9.30 у Кременчуці пролунала серія вибухів. Спочатку у Полтавській облвійськадміністрації повідомили про пожежу в одному із житлови будинків міста. Згодом командування Сухопутних військ Збройних сил України повідомили, що армія РФ поцілила у приміщення Кременчуцького РТЦК та СП. Попередньо внаслідок влучання ніхто із військвослужбовців та працівників ТЦК не постраждав.
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