У Кременчуці внаслідок обстрілу пошкоджені 16 будівель, травмовані двоє — Когут

Сьогодні, 18:54 Переглядів: 475

Унаслідок російського удару по Кременчуку 6 липня пошкоджено 16 будівель. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, серед пошкоджених об’єктів — приватні будинки, багатоповерхівки, навчальний заклад і комерційні приміщення.

— На місці працюють усі необхідні служби, — зазначив Когут.

Відомо про двох травмованих. Їм надали медичну допомогу на місці.