У Кременчуці внаслідок обстрілу пошкоджені 16 будівель, травмовані двоє — Когут

Унаслідок російського удару по Кременчуку 6 липня пошкоджено 16 будівель. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, серед пошкоджених об’єктів — приватні будинки, багатоповерхівки, навчальний заклад і комерційні приміщення.
Відомо про двох травмованих. Їм надали медичну допомогу на місці.
Нагадаємо, уранці 6 липня Кременчук зазнав дронового обстрілу. Внаслідок влучань виникла масштабна пожежа, пошкоджено десятки об’єктів, включно з ліцеєм №4. У місті триває ліквідація наслідків, працює спеціальна комісія з поквартирного обходу. Раніше Когут заявляв, що обійшлося без серйозно травмованих і пострраждало 9 будинків.
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