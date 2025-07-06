Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У понеділок, 7 липня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Лесі Українки, 21, 25, 27
вул. Тараса Бульби, 9, 9А
пров. Олексія Бутовського, 4-51
вул. Проліскова, 1-11
туп. Пугачова, 1-21
туп. Спокійний, 1-14
вул. Юрія Кондратюка, 1-30А
вул. Юрія Липи, 41-68/39
пров. 1-й Весняний, 3-13
пров. 2-й Весняний, 2-13
пров. Августина Волошина, 1-46
вул. Ботанічна, 1-34
вул. Весняна, 3-19/5
пр. Весняний, 7-12
пр. Володимира Константиновича, 7-39
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Громадянська, 56-61/32
пр. Івана Калиновича, 1-60
вул. Кільцева, 12-34
пров. Князя Олега, 1-48/15
вул. Кооперативна, 77-117
пров. Кооперативний, 4/35,9,33/5
вул. Миколи Пирогова, 1/13-8
вул. Нескорених, 15-54
вул. Вадима Пугачова, 52/130
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
вул. Юрія Кондратюка, 2-26
вул. Бригадна
наб. Лейтенанта Дніпрова, 76А-84
вул. Володимира Вернадського, 73Б
вул. Лікаря Бончука, 25
вул. Євгена Патона, 25
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Олексія Древаля, 182/1-186
вул. Громадянська, 56-61/32
вул. Кооперативна, 109
вул. Олексія Бутовського, 28/55-51
вул. Юрія Липи, 41-68/39
вул. Миколи Пирогова, 4
вул. Богдана Хмельницького, 80-150
вул. Володимира Короленка, 3-13
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Василя Стефанника, 1/3-53/289
вул. Гетьмана Полуботка, 3-39/92
вул. Дербукова, 1-26
вул. Зарічна, 1/9-78/279
вул. Івана Котляревського, 1-30
пров. Івана Котляревського, 1-17
вул. Івана Піддубного, 1/3-17
пров. Івана Підкови, 1/67
вул. Капітана Корпана, 2-25/9
пров. Капітана Мехеди, 1-37/273
вул. Кубанська, 1-18
вул. Лебедина, 55-104/19
просп. Лесі Українки, 1/14-13/17
вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
вул. Приозерна, 3-7
пров. Приозерний, 3/9-36/40
туп. Проточний, 5-38/32
вул. Сержанта Мельничука, 267-291
туп. Сінний, 2-30
пров. Танковий, 2/9-20
вул. Христини Пекарчук, 5-26/2
вул. Цегельна, 1-36
вул. Вадима Пугачова, 6-7А
вул. Івана Котляревського, 19/13
вул. Лебедина, 106
туп. 1-й Деповський, 3-8
туп. 2-й Деповський, 3-7
вул. Велика набережна, 1-9
вул. Деповська, 1-57
вул. Запорізька, 7-12
вул. Зинаїди Тулуб, 24ВА
вул. Миколи Кучми, 1/4-54
вул. Редутна, 27-48А
пров. Сковороди, 2-8
пров. Столярний, 43-57
вул. Фурштадська, 1-19/25
пров. Бакинський, 9-12
пров. Бар’єрний, 7-12
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Гійома Боплана, 77-92
пров. Західний, 11,12,14
пров. Квітневий, 1-10
вул. Кооперативна, 1-28/75
пров. Луговий, 17-37
пр-д Луговий, 10-25
вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
вул. Бетонна, 126-128А
вул. Профспілкова, 1-10
вул. Юрія Кондратюка, 7-33
пр-д Громадянський, 3-19
пров. Центральний, 3/1-14
просп. Свободи, 54Г
вул. Архітектора Сергеєва, 16-49/40
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Данила Нечая, 21-48/38
пров. Олексія Бутовського, 55-67
вул. Раїси Кириченко, 28-93
пров. Бакинський, 5/7, 8/8
пров. Градизький, 10/7-30
пров. Західний, 5-8/9
пров. Зв’язковий, 14-55/15
вул. Кооперативна, 43/1-84
пров. Липневий, 6-11
вул. Проєктна, 4-35
пр-д Зв’язковий, 3-8
вул. Каховська, 2А
пров. Резервний, 13-23
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Гійома Боплана, 38-78А
пров. Градижський, 4, 6
вул. Каховська, 26/72-43/2
вул. Кооперативна, 19-50/4
вул. Лугова, 6-37
пров. Луговий, 2/25-9
вул. Раїси Кириченко, 76-96/4
вул. Гійома Боплана, 74А
пр-д Луговий, 2/25
вул. Богдана Хмельницького, 53, 112/1
вул. Гійома Боплана, 4-15/9
вул. Затонна, 24
туп. Марка Жмайла, 3-8
пров. Центральний, 8,10
вул. Юрія Липи, 3/3-16
пров. Князя Олега, 1/6-48/15
туп. Спокійний, 1-14
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
вул. Михайла Драгоманова, 33/5
пр. Володимира Константиновича, 7-39
пр. Івана Калиновича, 21-60
вул. Кооперативна, 77-112
пров. Кооперативний, 4/35, 9, 33/5
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Залізнична, 21-81
вул. Зарічна, 6, 12, 16
вул. Кагамлицька, 1/18-66
пров. Кагамлицький, 2-18
пров. Міклухо-Маклая, 1-22
вул. Новокагамлицька, 25-45
пров. Північний, 1А-26
вул. Подовжня, 3-17
пров. Робітничий, 3-27
вул. Сержанта Мельничука, 78-195
пров. Сивашський, 2В-30/4
пр-д Степана Васильченка, 3-16
пров. Токарний, 3-26/14
пров. Уласа Самчука, 18-32
вул. Чередницька, 116А
пров. Ювілейний, 3-23
вул. Юрія Руфа, 108-177/1
вул. Громадянська, 56-61/32
вул. Кооперативна, 109
вул. Олексія Бутовського, 28/55-51
вул. Юрія Липи, 41-68/39
вул. Миколи Пирогова, 4
пров. 1-й Весняний, 3-13
пров. 2-й Весняний, 2-13
пров. Гетьмана Сомка, 7/2
вул. Весняна, 3-19/5
пр. Весняний, 7-12
пров. Олексія Бутовського, 4-37/57
пров. Миколи Пирогова, 1/13-8
вул. Юрія Липи, 43, 45, 47
вул. Богдана Хмельницького, 20А, 20Б, 24
вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21
вул. Мане-Каца, 11
вул. Марусі Чурай, 13
вул. Небесної Сотні, 60, 64/2
вул. Недогарська, 3
вул. Нова, 2/1-14/16
вул. Садова, 4-16
пров. Сумський, 3-12
пров. Черкаський, 3-16
пров. Чорнобаївський, 11
пров. Щемилівський, 19
пров. Богдана Хмельницького, 3
пров. Володимира Сосюри, 5, 7А
пров. Динамівський, 2-13
пров. Князя Аскольда, 1А-19А
пров. Парковий, 8А-25
вул. Небесної Сотні, 51
пров. 1-й Деповський, 3-15
туп. 1-й Малокохнівський, 1-9
туп. 4-й Малокохнівський, 5-10
вул. Павла Скоропадського, 11-26
пров. Парковий, 1-15А
вул. Івана Богуна, 8А
пров. Героїв Охтирки, 3-14
вул. Євгена Коновальця, 14/6-24/11
вул. Кривушанська, 1/6-26
вул. Прирічна, 19-28
вул. Ромаданівська, 1-9
вул. Тракторна, 21/13-23/20.
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