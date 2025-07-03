В одному з кременчуцьких кафе п'яний чоловік побив собаку: що відомо

Учора, 2 липня, в одному із закладів Кременчука п'яний відвідувач побив собаку, з якою ж сам і прийшов. Відео з місця події містяни почали ширити у соцмережах. Офіційну заяву щодо інциденту озвучили і працівники закладу.

До нас зайшов п’яний чоловік. З собакою. Спочатку все здавалося нормально, собака бігала по терасі, радісна, дружня, інші гості її гладили. А потім, просто так — він почав її бити. Кулаками, на очах у гостей. Команда розгубилась, було страшно, ніхто не розумів, що робити. Така несподівана агресія дійсно дуже лякає, — коментують у закладі.

Далі чоловік вийшов із твариною на вулицю і пішов до зупинки навпроти. Де продовжив бити собаку.

На це відреагувала одна із працівниць закладу — шеф-кухарка. Вона викликала поліцію, а тоді пішла до чоловіка на зупинку. Їй вдалося відстебнути собаку з повідця та забрати її із собою до закладу.

— Він погрожував убити і її, і собаку, навіть коли приїхали поліцейські, — йдеться у заяві закладу.

Далі на місце події приїхали правоохоронці, які й розбиралися із кривдником.

Що говорять у поліції

Прокоментувала інцидент пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко. За її словами, після отримання виклику на місце прибула патрульна поліція та слідчо-оперативна група. Правоохоронці зібрали усю інформацію та встановили особу чоловіка, який бив собаку. Нині його діям надають юридичну оцінку.

Анна Васенко також додає: якщо хтось став свідком жорстокого поводження із твариною — варто відразу телефонувати до поліції, аби правоохоронці встигли прибути на місце події та зафіксувати інцидент.

Припускаємо, що дії чоловіка можуть кваліфікувати за ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Винним може загрожувати обмеження волі терміном від 1 до 3 років або позбавлення волі строком від 2 до 3 років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, в Україні у структурі Національної поліції України можуть створити підрозділ зоополіції — відповідна петиція набрала необхідну кількість голосів.