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За травень українці отримали 490 млн грн кешбеку — це найбільша сума від старту програми

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

 

За увесь час дії програми «Національний кешбек» — з вересня 2024 року, українці отримали від держави близько 2,9 млрд грн кешбеку

Понад 3,5 мільйона учасників програми «Національний кешбек» отримали у травні 490 мільйонів гривень кешбеку за купівлю українських споживчих товарів. Це на 10% більше, ніж у квітні (445 млн грн), і водночас — найбільша сума щомісячних виплат від старту програми у вересні 2024 року. Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Загалом за увесь час дії програми українці вже отримали від держави близько 2,9 мільярда гривень кешбеку.

Отримані за програмою кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті. Також їх можна спрямувати на благодійність, купити військові облігації або задонатити на ЗСУ.    

Як зазначають в Мінекономіки, мета програми — зміна споживацької поведінки на користь української продукції. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю близько 400 тисяч товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі

Щоб кешбек нарахувався, необхідно придбати ці товари у торгових точках, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна з допомогою сканера штрихкодів у застосунку «Дія». Для цього в розділі «Сервіси» необхідно вибрати «Національний кешбек». 

Кошти «Національного кешбеку» не оподатковуються і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «Зимова єПідтримка», «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки Національний кешбек кешбек
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