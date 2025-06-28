На Полтавщині після ліквідації пожежі в будинку виявили тіло 37-річного чоловіка

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1

28 червня близько 6.00 до відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського райуправління поліції надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку в селі Калинівка Машівської громади. Після ліквідації пожежі в будівлі правоохоронці виявили тіло людини без ознак життя. Поліція розпочала кримінальне провадження та на місці пожежі встановлює обставини трагічної події. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та працівники ДСНС. Загиблим виявився 37-річний власник оселі. Для встановлення причини його смерті призначено судово-медичну експертизу. Поліція спільно з фахівцями ДСНС з’ясовує причину загоряння та обставини загибелі людини.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило пожежу або аварію, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у травні ми писали, що під час ліквідації пожежі приватного будинку у Лохвиці виявили обвуглене тіло чоловіка. У березні в селі Пригарівка на Кременчуччині під час пожежі загинув 80-річний чоловік. А у лютому в Хоролі внаслідок пожежі у приватному будинку загинули дві людини.