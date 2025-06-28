Париж, убивство і кіт: що кременчужанам почитати на вихідних

Річард Осман «Ми розкриваємо вбивства»

Стів Вілер насолоджується життям на пенсії. Вечори в пабі, випадкові розслідування, кіт, що чекає вдома, — оце життя! Дні пригод та небезпек позаду. Єдине джерело адреналіну для Стіва — це робота невістки Емі. Вона офіцерка приватної охорони, у якої немає часу на рутину. Емі прибуває на віддалений острів охороняти життя всесвітньо відомої письменниці Розі д’Антоніо.

Це мала бути легка робота. Якби не мертве тіло, сумка з грошима та вбивця, що полює на Емі.