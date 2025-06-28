Париж, убивство і кіт: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
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Річард Осман «Ми розкриваємо вбивства»
Стів Вілер насолоджується життям на пенсії. Вечори в пабі, випадкові розслідування, кіт, що чекає вдома, — оце життя! Дні пригод та небезпек позаду. Єдине джерело адреналіну для Стіва — це робота невістки Емі. Вона офіцерка приватної охорони, у якої немає часу на рутину. Емі прибуває на віддалений острів охороняти життя всесвітньо відомої письменниці Розі д’Антоніо.
Це мала бути легка робота. Якби не мертве тіло, сумка з грошима та вбивця, що полює на Емі.
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Ніна Саймон «Дочки-матері та ніч убивства»
Впливова бізнесвумен Лана Рубікон, що володіє імперією нерухомості в Лос-Анджелесі, хворіє на рак і їде на лікування разом з донькою Бет і онукою Джек. І без того важка ситуація ускладнюється тим, що Джек стає підозрюваною у вбивстві, до якого насправді не причетна. У сім’ї Рубікон починається хаос, але Лана вирішує знайти справжнього злочинця і захистити свою сім’ю. Під час розслідування вони стикаються з безліччю секретів, через які доводиться навчитися робити те, що завжди вдавалося найгірше, — покладатися одна на одну.
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Ірена Карпа «Тільки нікому про це не кажи»
Українка Марго давно живе в Парижі. Загалом життя влаштоване: робота фотографкою, кав’ярні, вечірки. З Батьківщиною її пов’язує дід, дивні стосунки з таємничим С. і несподівані спалахи-спогади про минуле.
Несподівано в інтернет-просторі з’являється такий собі Месник, який нарешті покарає всіх недостойних — фотографа-ґвалтівніка, продюсера-розбещувача, корумповану чиновницю. Хто цей Месник — знає лише провінційний журналіст Сонік.
Цей детектив — трилер про те, що зазвичай замовчують: домашнє насильство, зґвалтування, булінг.
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