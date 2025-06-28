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У фіналі «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч» Полтавщина посіла перше місце у рейтингу регіонів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 107

 

Переможці змагань отримали путівки до літнього табору «Пліч-о-пліч» у Буковелі

Полтавщина посіла перше місце у рейтингу регіонів за підсумками фінальних ігор «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч». Юні спортсмени з нашої  області завоювали шість медалей, п'ять із них – найвищого ґатунку. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

 

«Золото» вибороли:

  • Полтавський ліцей №26 «Шевченківський» – черліденг;
  • Полтавський ліцей №14 «Здоровʼя» – баскетбол (дівчата);
  • Гребінківська ЗОШ І-III ст. №4 – футзал (дівчата);
  • Полтавський НВК №16 – футзал (юнаки);
  • Полтавський ліцей №14 «Здоровʼя» – волейбол (учениці 9-11 класів).

 

«Срібло» здобула команда дівчат 5–9 класів Полтавського ліцею №14 «Здоровʼя».

- Переможці отримали путівки до літнього табору «Пліч-о-пліч» у Буковелі, щоб відновити сили перед новим спортивним сезоном. Пишаємося нашими дітьми, дякуємо їхнім батькам та наставникам. Так тримати! – написав очільник Полтавської ОВА.

 

Нагадаємо, навесні ми писали, що у Кременчуці пройшли змагання шкільних ліг «Пліч-о-пліч». У січні в Кременчуці пройшов турнір з футзалу в межах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавщина шкільні ліги спортивні досягнення змагання
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