У фіналі «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч» Полтавщина посіла перше місце у рейтингу регіонів

Полтавщина посіла перше місце у рейтингу регіонів за підсумками фінальних ігор «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч». Юні спортсмени з нашої області завоювали шість медалей, п'ять із них – найвищого ґатунку. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.
«Золото» вибороли:
«Срібло» здобула команда дівчат 5–9 класів Полтавського ліцею №14 «Здоровʼя».
Нагадаємо, навесні ми писали, що у Кременчуці пройшли змагання шкільних ліг «Пліч-о-пліч». У січні в Кременчуці пройшов турнір з футзалу в межах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».
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