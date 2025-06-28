У фіналі «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч» Полтавщина посіла перше місце у рейтингу регіонів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 107

Полтавщина посіла перше місце у рейтингу регіонів за підсумками фінальних ігор «Всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч». Юні спортсмени з нашої області завоювали шість медалей, п'ять із них – найвищого ґатунку. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

«Золото» вибороли:

Полтавський ліцей №26 «Шевченківський» – черліденг;

Полтавський ліцей №14 «Здоровʼя» – баскетбол (дівчата);

Гребінківська ЗОШ І-III ст. №4 – футзал (дівчата);

Полтавський НВК №16 – футзал (юнаки);

Полтавський ліцей №14 «Здоровʼя» – волейбол (учениці 9-11 класів).

«Срібло» здобула команда дівчат 5–9 класів Полтавського ліцею №14 «Здоровʼя».

- Переможці отримали путівки до літнього табору «Пліч-о-пліч» у Буковелі, щоб відновити сили перед новим спортивним сезоном. Пишаємося нашими дітьми, дякуємо їхнім батькам та наставникам. Так тримати! – написав очільник Полтавської ОВА.

Нагадаємо, навесні ми писали, що у Кременчуці пройшли змагання шкільних ліг «Пліч-о-пліч». У січні в Кременчуці пройшов турнір з футзалу в межах проєкту «Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги».