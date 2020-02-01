У Національної поліції Полтавщини змінився керівник

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Замість колишнього начальника Андрія Замахіна цю посаду обійме полковник поліції Іван Вигівський, який до цього працював в Миколаївській області

У Національної поліції Полтавщини змінився керівник. Замість полковника поліції Андрія Замахіна цю посаду обійме полковник поліції Іван Вигівський. Сьогодні, 14 лютого, нового керівника особовому складу Полтавщини представив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.









Вигівський Іван Михайлович народився на Житомирщині 26 березня 1980 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 1999 році з посади слідчого Очаківського міськрайонного відділу УМВС України в Миколаївській області. У 2003 році закінчив Національний університет внутрішніх справ України.





Із 2015 по 2016 рік працював начальником Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області. Із 2016 року обіймав посаду заступника начальника Головного управління – начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.





Із 14 лютого 2020 року призначений на посаду начальника ГУНП в Полтавській області.