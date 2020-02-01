У Сервісному центрі МВС розповіли, як самостійно «підтягнути» в «Дію» водійське посвідчення

Сегодня, 14:33 Просмотров: 651 Комментариев: 1

Алгоритм дій у випадку, якщо посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не показується у застосунку «Дія»

6 лютого в Україні запустили додаток «Дія». Завдяки мобільному застосунку водій може мати при собі електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.





Але не у всіх користувачів додатку «підтягнулися» документи. Сервісний центр МВС у Полтавській області пояснив алгоритм дій у випадку, якщо посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не відображається у застосунку «Дія».





Свої документи варто додати у базу даних через електронний кабінет водія.





Алгоритм дій наступний:

авторизуватися в електронному кабінеті водія;

заповнити всі поля необхідними даними (автоматично заповнюються дані з теперішньої бази, у які можна внести виправлення);

завантажити файл із зображенням обох сторін документу у форматі .jpg;

надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до ЄДР транспортних засобів МВС. У випадку виявлення додаткових неточностей або відсутності фотографії громадянина, його запросять особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.