У Сервісному центрі МВС розповіли, як самостійно «підтягнути» в «Дію» водійське посвідчення

Алгоритм дій у випадку, якщо посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не показується у застосунку «Дія»
6 лютого в Україні запустили додаток «Дія». Завдяки мобільному застосунку водій може мати при собі електронне водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Але не у всіх користувачів додатку «підтягнулися» документи. Сервісний центр МВС у Полтавській області пояснив алгоритм дій у випадку, якщо посвідчення водія чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не відображається у застосунку «Дія».
Свої документи варто додати у базу даних через електронний кабінет водія.
Працівники сервісних центрів МВС опрацьовують отримані електронні заяви та вносять зміни до ЄДР транспортних засобів МВС. У випадку виявлення додаткових неточностей або відсутності фотографії громадянина, його запросять особисто звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.