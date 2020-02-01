Запустили додаток «Дія», завдяки якому водії можуть залишати посвідчення вдома

З'явилася можливість показувати водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію автівки у смартфоні
Сьогодні, 6 лютого, почав працювати мобільний додаток «Дія», яке має полегшити життя українців. Зокрема зараз у додатку доступні електронні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланка посвідчення водія.
Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і за допомогою нього зможе перевірити дані, від сканувавши QR-код, так і просто по базі, - зауважив у фейсбуці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Додаток доступний для власників смартфонів з операційною системою Android та iOS. Посилання для завантаження «Дії» в Play Market - тут, для App Store - тут.
У лютому можливості додатку планують розширити, додавши функції: