Запустили додаток «Дія», завдяки якому водії можуть залишати посвідчення вдома

Сьогодні, 6 лютого, почав працювати мобільний додаток «Дія», яке має полегшити життя українців. Зокрема зараз у додатку доступні електронні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

- ...Тепер, коли вас зупинили поліцейські, достатньо пред'явити їм не пластикові або паперові документи, які, зауважу, продовжують залишатися чинними, а їхню електронну версію. Поліцейські перевірятимуть наявність інформації про них в базі даних.





Для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланка посвідчення водія.

Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і за допомогою нього зможе перевірити дані, від сканувавши QR-код, так і просто по базі, - зауважив у фейсбуці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.