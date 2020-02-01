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Запустили додаток «Дія», завдяки якому водії можуть залишати посвідчення вдома

Сегодня, 15:25 Просмотров: 1 641 Комментариев: 7

  

З'явилася можливість показувати водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію автівки у смартфоні

Сьогодні, 6 лютого, почав працювати мобільний додаток «Дія», яке має полегшити життя українців. Зокрема зараз у додатку доступні електронні водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.


- ...Тепер, коли вас зупинили поліцейські, достатньо пред'явити їм не пластикові або паперові документи, які, зауважу, продовжують залишатися чинними, а їхню електронну версію. Поліцейські перевірятимуть наявність інформації про них в базі даних.


Для поліції важливо перевірити саме право на керування транспортним засобом, а не наявність фізичного бланка посвідчення водія.

Кожен патрульний екіпаж забезпечений планшетом і за допомогою нього зможе перевірити дані, від сканувавши QR-код, так і просто по базі, - зауважив у фейсбуці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.


Додаток доступний для власників смартфонів з операційною системою Android та iOS. Посилання для завантаження «Дії» в Play Market - тут, для App Store - тут.


У лютому можливості додатку планують розширити, додавши функції:

  • цифрового поліса страхування на авто;
  • цифрового студентського;
  • цифрового паспорта;
  • цифрового закордонного паспорта.
5
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: водительское удостоверение водитель водій

Комментарии: 7

1 472
Marshall:
Сегодня, 16:17

Всё бы хорошо, но у нас как всегда "задумка на отлично, выполнение на троечку"...
документы выданные до 2014 года в базе отсутствуют...


+1
53
yur782633:
Сегодня, 16:21

Цитата: Marshall

Всё бы хорошо, но у нас как всегда "задумка на отлично, выполнение на троечку"...
документы выданные до 2014 года в базе отсутствуют...

неправда !мої видані в 2010 році і е в базі


+1
1 472
Marshall:
Сегодня, 16:27

Цитата: yur782633

Цитата: Marshall

Всё бы хорошо, но у нас как всегда "задумка на отлично, выполнение на троечку"...
документы выданные до 2014 года в базе отсутствуют...

неправда !мої видані в 2010 році і е в базі


правда! мои выданные в 2004 отсутствуют с примечанием аля "извините, документы выданные до 2014 отсутствуют в базе"!


0
367
Nurnberg:
Сегодня, 17:09

Основная масса водительских удостоверений выданы до 2014 года, а им в Дию нельзя. Идите и меняйте удостоверения (не бесплатно естественно), но предварительно всех врачей надо для медсправки пройти.

Все позитивные начинания у нас как всегда через ..опу, ничего до ума нельзя довести. Денег срубили и пропиарились. "Красавцы", ничего не скажешь.


+1
3 332
zzzzzz:
Сегодня, 17:39

Цитата: Marshall
документы выданные до 2014 года в базе отсутствуют.
до 13 года у меня пишет . И тоже нету, чтобы добавить, нужно войти в эл кабинет водителя-а это отдельная тема, а там уже тебя посылают подальше....


-3
386
БРАТ:
Сегодня, 18:48

Цитата: Marshall

Всё бы хорошо, но у нас как всегда "задумка на отлично, выполнение на троечку"...
документы выданные до 2014 года в базе отсутствуют...

сьогодні, вранці... прочитавши новину, намагався загрузити цей додаток... Під пошуком "ДІЯ" Плеймаркет видав- Опендатабот... і я цю примочку загрузив та встановив... запідозра виникла, коли вводив своє фіо- російською!

Намагався провірити на власному авто... нічого не вказало... фігня...

Потім, за посилам з Телеграфу- встановив справжнє... наразі авторизація пройшла, але весь перелік послуг пока відсутній... підказки вказували на перегруз в перші дні роботи... чекаю...
можливо і Ви закачали подібне...


0
3 332
zzzzzz:
Сегодня, 19:53

Цитата: БРАТ
можливо і Ви закачали подібне...
у меня эта дия была еще в тестовом режиме предложена,когда ее не было на маркете, так вот она так и не заработала ни тогда ни сейчас, все что там предлагали перепробовал, как не работало так и не работает, документы нельзя добавить , вот и весь сервис


0
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