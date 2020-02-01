Суд зупинив продаж майна ПрАТ «Кременчукм’ясо» на аукціоні

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Майновий комплекс підприємства був виставлений на аукціон за борги банку Костянтина Жеваго «Фінанси та кредит»

Аукціон з продажу пулу активів чотирьох банків – АТ «ВТБ банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «БАНК «Фінанси та кредит», що мав відбутися 3 лютого, скасований. Інформація розміщена в системі ProZorro.Продажі . Зокрема, на аукціон був виставлений і майновий комплекс Кременчуцького м’ясокомбінату, який продається через борги банку «Фінанси та кредит». Початкова ціна всіх активів, виставлених на аукціон – 487,5 млн грн.





За повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, рішення про припинення винесено виконавчою дирекцією Фонду підставі ухвали Господарського суду м. Києва у справі.





Цією ухвалою суд заборонив продаж активів, включених до пулу, на час розгляду позову одного з учасників попередніх торгів.

За даними Фонду, основа пулу, що був виставлений на аукціон – понад 600 кредитів юридичних осіб та майже 14 000 позицій дебіторської заборгованості. Середній термін прострочки за кредитами – 7 років, загальна заборгованість – 2,5 млрд грн. Судове провадження триває щодо 86 кредитів і ще 12 передані в роботу Державній виконавчій службі.





Це вже не перша спроба продати «Кременчукм’ясо» з молотка. Інші теж були неуспішними.



