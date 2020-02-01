У Кременчуцькому районі викрили нарколабораторію, яка «прикидалася» міні-фермою (додано)

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На території району провели понад 50 обшуків та вилучили наркотиків на близько 2,5 мільйони гривень. Організував бізнес кременчужанин

Протягом вечора 13 та ранку 14 лютого на території Кременчуцького району викрили осіб, що займалися виготовленням та реалізацією наркотиків. За інформацією прокурора Полтавської області Ярослава Голинського, озвученої на брифінгу 14 лютого, вчора провели понад 50 обшуків по місцю мешкання, в нежитлових приміщеннях, в машинах. Під час обшуків вилучили біля кілограма амфетаміну. Вартість одного граму амфетаміну близько 1000 гривень.





В одному із сіл Кременчуцького району викрили цілу нарколабораторію, яка була замаскована під міні-ферму. На фермі були тварини і начебто здійснювався певний вид сільськогосподарської діяльності.





Начальник Полтавського управління внутрішньої безпеки департаменту Нацполіції України Роман Світельський розповів, що у травні 2019 року отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, які займаються виготовленням і збутом наркотиків на території регіону. До групи входили колишні працівники міліції. Організатор - 52-річний мешканець Кременчука, який залучив до наркобізнесу близько 20 людей.





За приблизними підрахунками, за 10 діб виготовляли кілограм амфетаміну. Потім його розфасовували по 0,25 чи 0,5 грами і продавали в Кременчуці. Провели ряд оперативних закупівель, щоб підтвердити інформацію.





Під час обшуків вилучили наркотики, гроші, зброю, набої, обладнання, прекурсори, елітні автівки. Всього вилучили наркотиків на 2,5 мільйони гривень, близько 700 тисяч гривень .





Слідчі дії тривають. 4 фігурантам оголосили підозру.

До обшуків залучили близько 500 осіб, в тому числі правоохоронці з інших регіонів.





Додано: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України повідомив, що організатор залучив до кримінальної справи майже два десятки осіб – чоловіки та жінки, віком 27-52 років.





Виявлено і вилучено:

більше кілограма амфетаміну, розфасованого у тисячу сліп-пакетів;

півкілограма марихуани;

970 літрів прекурсорів у каністрах та скляних ємкостях;

шість мішків порошкоподібної речовини бурого кольору загальною вагою 300 кілограмів;

паперові згортки з невідомою порошкоподібного речовиною;

обладнання, устаткування та посуд для виготовлення наркотиків.





Крім того, вилучено сім пістолетів без дозвільних документів, набої до них, мобільні телефони та оргтехніку, понад 700 тисяч гривень та 1,5 тисячі доларів США готівки та 5 автомобілів еліт-класу. У салоні автівок знайдено зброю та наркотики.





Попередньо, вартість вилучених наркотиків та прекурсорів за цінами «чорного ринку» складає майже 2,5 мільйони гривень.





На теперішній час 4 головних фігурантів групи, серед яких лідер та 40-річний колишній інспектор патрульної міліції, затримано в порядку ст.208 КПК України. Їм готується вручення про підозру та обрання запобіжного заходу. Разом з тим, тривають подальші слідчі дії, спрямовані на вручення підозр іншим учасників злочинного угрупування. За незаконні оборудки з наркотиками зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.



