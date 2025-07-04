Сьогодні виповнюється 10 років із дня створення Національної поліції України

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Сьогодні, 4 липня, виповнюється 10 років із дня створення Національної поліції України. Із нагоди ювілею керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов подякував колегам за вірність Присязі та українському народу.

— За ці роки ми пройшли шлях глибоких реформ і подолали чимало викликів. Але залишилися вірними своїм обов’язкам. Сьогодні, під час повномасштабної війни, поліція не лише забезпечує безпеку в тилу, а й бере участь у боротьбі на фронті, — наголосив Євген Рогачов.

Він висловив вдячність родинам поліцейських, які віддали життя заради інших, та побажав своїм підлеглим витримки, стійкості й міцного здоров’я.

Усе про те, як реформували поліцію у Кременчуці, можете прочитати тут.