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Сьогодні виповнюється 10 років із дня створення Національної поліції України

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 111

Вітаємо

Сьогодні, 4 липня, виповнюється 10 років із дня створення Національної поліції України. Із нагоди ювілею керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов подякував колегам за вірність Присязі та українському народу.

— За ці роки ми пройшли шлях глибоких реформ і подолали чимало викликів. Але залишилися вірними своїм обов’язкам. Сьогодні, під час повномасштабної війни, поліція не лише забезпечує безпеку в тилу, а й бере участь у боротьбі на фронті, — наголосив Євген Рогачов.

Він висловив вдячність родинам поліцейських, які віддали життя заради інших, та побажав своїм підлеглим витримки, стійкості й міцного здоров’я.

Усе про те, як реформували поліцію у Кременчуці, можете прочитати тут.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція свято
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НОВА ПОЛІЦІЯ У КРЕМЕНЧУЦІ:

З 21 вересня 2015 року у Кременчуці розпочався прийом анкет від кандидатів на роботу до патрульної поліції, яка замінить ДАІ і ППС. Планується, що в місті будуть працювати 250 поліцейських.

Прийом анкет проводиться до 12 жовтня в міському Палаці культури за адресою: Кременчук, бульв. Пушкіна, 2 (з 9.00 до 18.00)

Телефон гарячої лінії: 0 800 507 102

Вимоги до кандидатів і умови конкурсу.

Навчання розпочнеться у грудні і буде проходити протягом 3-х місяців. Заробітна плата - від 6-8 тис грн.

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