Сьогодні виповнюється 10 років із дня створення Національної поліції України

Сьогодні, 4 липня, виповнюється 10 років із дня створення Національної поліції України. Із нагоди ювілею керівник поліції Полтавщини Євген Рогачов подякував колегам за вірність Присязі та українському народу.
Він висловив вдячність родинам поліцейських, які віддали життя заради інших, та побажав своїм підлеглим витримки, стійкості й міцного здоров’я.
Усе про те, як реформували поліцію у Кременчуці, можете прочитати тут.
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З 21 вересня 2015 року у Кременчуці розпочався прийом анкет від кандидатів на роботу до патрульної поліції, яка замінить ДАІ і ППС. Планується, що в місті будуть працювати 250 поліцейських.
Прийом анкет проводиться до 12 жовтня в міському Палаці культури за адресою: Кременчук, бульв. Пушкіна, 2 (з 9.00 до 18.00)
Телефон гарячої лінії: 0 800 507 102
Вимоги до кандидатів і умови конкурсу.
Навчання розпочнеться у грудні і буде проходити протягом 3-х місяців. Заробітна плата - від 6-8 тис грн.