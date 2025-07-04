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Терміновий збір: військовим, які вночі охороняють небо над Кременчуком від «шахедів», потрібні розкладачки

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 185 Коментарів: 2

 

Оборонці із мобільної вогневої групи не місцеві і не мають умов для перепочинку після роботи вночі

До керівника волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» Сергія Кулясова звернулися військовослужбовці однієї із мобільних вогневих груп, які обороняють небо над Кременчуком. Хлопці щоночі знищують російські «шахеди» над містом і тим самим забезпечують нам спокійний сон. Проте самі вони після таких «робочих» ночей не мають умов для перепочинку: вони не місцеві, а на всю бойову групу із трьох осіб є тільки одна розкладачка, і та зламана.

— Хлопці приїхали брудні, в мастилі — видно, що ні про які умови у них і мови немає. Я вже допоміг їм із душем і тазіками, аби вони могли хоч помитися більш-менш нормально. Але спати їм немає на чому. Одна розкладачка на трьох, і та поламана. А на землі лишати хлопців звати якось не хочеться, — говорить Кулясов.

Розкладачки для військових уже знайшли, де замовити: вартість однієї — 2700 гривень. Хлопцям їх потрібно три, отже необхідна сума — 8100 гривень.

Отож Сергій Кулясов від імені волонтерського центру «Кременчуцького Телеграфа» звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти придбати для наших захисників розкладачки.

Номер волонтерської картки — 4627 0551 1034 2143 (Кулясов С. В.)

Давайте подякуємо оборонцям неба за сон і зі свого боку також забезпечимо їм перепочинок!


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ілюстративне
Теги: ППО допомога військовим збір розкладачки
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Коментарі: 2

1 581
Andron777:
Сьогодні, 13:30

Треба до фіолетової шобли звертатись, щоб не люксові авто для своїх дуп купували, а розкладачки хлопцям які бережуть і їхній фіолетовий спокій теж.


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zzzzzz:
Сьогодні, 13:59

В малецького точно є 


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