Для Тільців грошові операції будуть вдалими, а для Левів тиждень принесе приємні несподіванки: гороскоп на 26 січня — 1 лютого

Овен (21.03-20.04)

Енергетичний потенцiал Овнiв безмежний. Можливе прагнення реалiзувати творчi i органiзаторськi здiбностi. У багатьох Овнiв може з`явитися прагнення до популярностi, до свiтських розваг, до веселостi. Тиждень проходить пiд знаком перетворення космiчної енергiї. Можливi рiзнi пригоди, несподiванi повороти долi, цiкавi зустрiчi. Цей тиждень сприятливий для кохання, змiцнення сiмейних вiдносин. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 30.

Тілець (21.04-21.05)

Ймовiрно, що на цьому тижнi вкладення грошей в ризикованi пiдприємства буде вдалим i принесе Тiльцям прибуток. Хороший час для завершення всiх початих справ i поступового пiдбиття пiдсумкiв. Будьте упевненi в своїх силах i можливостях, це принесе вам удачу. Намагайтеся продумувати все до дрiбниць, вони зараз теж важливi. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 26.

Близнюки (22.05-21.06)

У сiм`ях Близнюкiв росте незадоволенiсть їхньою поведiнкою. Можливi повне нерозумiння, розбiжностi при складаннi сiмейного бюджету. Це невдалий тиждень для початку нової справи, довготривалого планування, рiшення життєвих питань. Можливо, товариство малознайомої людини вiдволiче Близнюкiв вiд iнтелектуальної роботи, обдумування важливих крокiв у дiловiй сферi життя. Сприятливi днi: 31; несприятливi: 28.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень пов`язаний з пробудженням бажань, побудовою грандiозних планiв, широким спiлкуванням. Ймовiрне пiдвищення вимогливостi Ракiв до людей з близького оточення. В результатi цього зростуть i обов`язки самих Ракiв. Їх буде так багато, що важко буде видiлити головне. У першiй половинi тижня нiщо не повинно Ракiв потривожити. Тиждень розташовує до споглядання, мислення, аналiзу того, що вiдбувається. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 30.

Лев (23.07-23.08)

Ваша пiдвищена працездатнiсть примусить товаришiв по службi дивуватися тому, як швидко ви прийшли в потрiбну форму. Тиждень може бути повний рiзного роду несподiванок. Сприятливий перiод для налагодження сiмейних вiдносин i найповнiшого розкриття вашої особистостi. Багатьох Левiв закрутить домашнiй клопiт. Можливо, нагадають про себе невирiшенi проблеми останнiх днiв. Спiлкування з дiтьми принесе вам особливу радiсть. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 26.

Діва (24.08-23.09)

Черговий цикл вашої життєвої активностi буде вiдмiчений вiдчуттям вiдстороненостi вiд зовнiшньої суєти. Це дозволить вам направити своє життя в потрiбне русло i вiдновити втрачену рiвновагу. Можливо, близькi люди поводяться не зовсiм так, як ви цього хотiли. На жаль, вплинути на них або перевиховати їх вам навряд чи вдасться. Сприятливi днi: 29; несприятливi: 27.

Терези (24.09-23.10)

Пасивний, спокiйний тиждень. Слiд почекати з реалiзацiєю серйозних планiв. Скоро ви можете одержати пiдтримку вiд партнерiв i колег. Намагайтеся уникати всього таємного i закулiсного, не дозволяйте втягувати вас в будь-якi iнтриги i змови. Власними переживаннями краще дiлитися тiльки з найближчими i перевiреними людьми. У суботу вам доведеться витратити чимало сил, щоб змусити оточуючих прислухатися до ваших слiв. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 29.

Скорпіон (24.10-22.11)

Пасивний тиждень, несприятливий для нововведень, змiн, подорожей. У другiй половинi тижня вiрогiднi подiї, в результатi яких поганий настрiй може покинути Скорпiонiв. Любов i мир знову увiйдуть до їхнього будинку. Тиждень припускає зростання творчого потенцiалу. Вiн обiцяє бути вдалим. Змiни в матерiальному життi сприйматимуться Скорпiонами як належне. Сприятливi днi: 30, 31; несприятливi: 29.

Стрілець (23.11-21.12)

Цей тиждень може виявитися дуже важливим в життi бiльшостi Стрiльцiв. Початок тижня зажадає вiд багатьох ухвалення важливих рiшень. Особливе це стосується Стрiльцiв-чоловiкiв: для них можуть вiдкритися цiкавi службовi перспективи. Тиждень затверджує непорушнiсть свiтових законiв, припускає досягнення мети. Тиждень несприятливий для подорожей. Великi запити, прагнення видiлитися за будь-яку цiну можуть привести до небажаних результатiв. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 26.

Козеріг (22.12-20.01)

Тиждень припускає накопичення життєвих сил, переоцiнку цiнностей. Зiрки рекомендують Козерогам уникати галасливих компанiй i гуляння. Швидше за все це негативно позначиться на їхньому здоров`ї. Цей тиждень пройде пiд знаком милосердя, любовi i прощення. Енергiя, що б`є ключем, дасть Козерогам можливiсть закiнчити всю намiчену на тиждень роботу. Начальство буде задоволене її результатом, а Козероги зможуть розраховувати на пiдвищення рiвня життя. Сприятливi днi: 28, 31; несприятливi: 29.

Водолій (21.01-19.02)

Вир подiй поглине Водолiїв цiлком. Вони можуть зайнятися улюбленою справою, впорядкуванням свого будинку, квартири, налагодити охорону житла. Можливий успiх у фiнансових операцiях. Сприятливий тиждень для ведення судових справ, обговорення угод. Водолiям буде легко концентруватися на головному, проникнути в суть речей, втiлити задумане в реальнiсть. Вони зможуть легко об`єднати в собi i урiвноважити бажання оновлення з тверезим, розсудливим поглядом на подiї. Сприятливi днi: 31; несприятливi: 30.

Риби (20.02-20.03)

Позитивнi тенденцiї тижня знайдуть своє вираження. Зiрки розташованi настiльки добре, що будь-якi справи вам вдаватимуться з першого разу. Ви на висотi, все вам пiд силу. До вас звертатимуться за допомогою i порадою. Ви можете отримати можливiсть для реалiзацiї творчих задумiв. Проте потрiбно думати не тiльки про себе: шукайте компромiс, не рахуйте, хто бiльше вклав i зробив. У вихiднi ви зможете вiдправитися в подорож i добре вiдпочити. Сприятливi днi: 30; несприятливi: 29.