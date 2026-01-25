На Полтавщині судили чоловіка, який сапою розбив поліційну машину

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 368

Також обвинувачений під час сварки побив свого знайомого

На Полтавщині судили чоловіка, який сапою розбив поліційну машину. Про це йдеться у вироку Хорольського районного суду від 20 січня.

Як встановив суд, 28 квітня 2025 року близько 13.20 обвинувачений перебував поблизу приватного домоволодіння. Далі він підійшов до машини поліціянтів та умисно вдарив по задньому склу пасажирських дверей металевою сапою — в результаті цього скло розбилося.

Згідно з висновком експертизи, пошкодження завдало Головному управлінню Національної поліції 5 тисяч гривень матеріальної шкоди. Після скоєного чоловіка затримали правоохоронці.

Інший епізод стався 11 травня 2025 року близько 16.00. Обвинувачений перебував у будинку свого знайомого, де між ними стався конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. Під час сварки чоловік підійшов до потерпілого та вдарив його по обличчю в ділянку перенісся. Після цього він схопив потерпілого за одяг, стягнув із ліжка на підлогу та вдарив ще раз ногою у груди.

Унаслідок нападу потерпілий отримав перелом носа, синці в ділянці ока, перенісся та грудної клітки. Судово-медична експертиза кваліфікувала ці ушкодження як легкі тілесні, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, пояснив, що в обох випадках перебував у стані алкогольного сп’яніння, та розкаявся у скоєному.

За сукупністю правопорушень суд призначив чоловікові 3 роки обмеження волі, зобов’язав відшкодувати матеріальні збитки поліції та компенсувати витрати на проведення експертиз.

Нагадаємо, торік у Кременчуці чоловік побив поліціянта молотком.