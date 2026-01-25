ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині судили чоловіка, який сапою розбив поліційну машину

Сьогодні, 16:26 Переглядів: 368

 

Також обвинувачений під час сварки побив свого знайомого

На Полтавщині судили чоловіка, який сапою розбив поліційну машину. Про це йдеться у вироку Хорольського районного суду від 20 січня.

Як встановив суд, 28 квітня 2025 року близько 13.20 обвинувачений перебував поблизу приватного домоволодіння. Далі він підійшов до машини поліціянтів та умисно вдарив по задньому склу пасажирських дверей металевою сапою — в результаті цього скло розбилося.

Згідно з висновком експертизи, пошкодження завдало Головному управлінню Національної поліції 5 тисяч гривень матеріальної шкоди. Після скоєного чоловіка затримали правоохоронці.

Інший епізод стався 11 травня 2025 року близько 16.00. Обвинувачений перебував у будинку свого знайомого, де між ними стався конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. Під час сварки чоловік підійшов до потерпілого та вдарив його по обличчю в ділянку перенісся. Після цього він схопив потерпілого за одяг, стягнув із ліжка на підлогу та вдарив ще раз ногою у груди.

Унаслідок нападу потерпілий отримав перелом носа, синці в ділянці ока, перенісся та грудної клітки. Судово-медична експертиза кваліфікувала ці ушкодження як легкі тілесні, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину, пояснив, що в обох випадках перебував у стані алкогольного сп’яніння, та розкаявся у скоєному. 

За сукупністю правопорушень суд призначив чоловікові 3 роки обмеження волі, зобов’язав відшкодувати матеріальні збитки поліції та компенсувати витрати на проведення експертиз. 

Нагадаємо, торік у Кременчуці чоловік побив поліціянта молотком.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: поліція машина суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх