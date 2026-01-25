Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 26 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
б-р Українського Відродження, 10–16
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4
вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д
вул. Героїв Маріуполя, 3–23/8
вул. Героїв Маріуполя, 4
вул. Гранітна, 5
вул. Дербукова, 1–26
вул. Європейська, 1–58/20
вул. Європейська, 6/72, 8/79
вул. Європейська, 43, 43Б, 77
вул. Європейська, 75, 77, 77А, 85
вул. Європейська, 83/18–87
вул. Зарічна, 1/9–88
вул. Зарічна, 6–16
вул. Зарічна, 24
вул. Залізнична
вул. Залізнична, 3–17
вул. Залізнична, 21–81
вул. Залізнична, 79–91
вул. Заміська, 3–21
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Кагамлицька, 62/20
вул. Кагамлицька, 67–81
вул. Козацька, 19–46
вул. Криворудна, 2–14
вул. Криворудна, 2В
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Локомотивна, 42, 44
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Межова, 1–26
вул. Нагірна, 1/3–30А
вул. Національної Гвардії, 3А, 4, 6, 8
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Новокагамлицька, 3–26
вул. Новокагамлицька, 12
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Новомежова, 2/1
вул. Партизанська
вул. Переяславська, 2–7
вул. Переяславська, 18/15–55
вул. Переяславська, 28/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Переяславська, 63/51–88
вул. Переяславська, 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
вул. Петра Калнишевського, 21–45
вул. Підгірна, 1–38
вул. Піщана, 3–12/16
вул. Піщана, 13–26
вул. Подовжня, 3–17
вул. Подовжня, 14–23
вул. Правобережна, 17–40А
вул. Приозерна, 3–7
вул. Республіканська, 87
вул. Скеляста, 14
вул. Скеляста, 34
вул. Соні Делоне, 11–21/1
вул. Сонячна, 1–21
вул. Сумська, 66–101/86
вул. Сумська, 74–107/14
вул. Університетська
вул. Університетська, 31/6–39
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Хорольська, 64–117
вул. Цегельна, 1–36
вул. Чередницька, 22–39
вул. Чередницька, 30–103
вул. Чередницька, 116А
вул. Черниша, 17А
вул. Черниша, 2/17–16А
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А–77
вул. Юрія Руфа, 74–131
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Юрія Руфа, 169
квт. 101, 1–3В
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
просп. Лесі Українки, 6, 119
просп. Свободи, 8, 12
просп. Свободи, 121, 132/2
проїзд Вишневий, 3–6
пров. Антіна Кущинського, 4–8
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Бондарський, 4–26
пров. Братів Майбородів, 2–5
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Будівельний, 10
пров. Василя Барки, 9–24
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 3–40
пров. Веселий, 23–36
пров. Вишневий, 1/83–25/20
пров. Гостомельський, 2–24
пров. Дмитра Барковського, 3–16
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Захисний, 3–15
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Кар’єрний, 1/4–23
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Козачий, 24–34
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20
пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22
пров. Ланковий, 4–11/16
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Медовий, 1А–13
пров. Медовий, 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Північний, 1А–26
пров. Піщаний, 4
пров. Піщаний, 5–27Б
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–20
пров. Робітничий, 25–27
пров. Сиваський, 2В
пров. Сиваський, 4–30/4
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Степана Бандери, 3–16
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Токарний, 3–18
пров. Токарний, 19А–26/14
пров. Турбінний, 4–14А
пров. У. Самчука, 2А–41
пров. Уласа Самчука, 2–17
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Фруктовий, 22
пров. Ювілейний, 3–23
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2, 3, 5, 7
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. Козачий, 3–10/29
туп. М. Сціборського, 1–7
туп. П. Григоренка, 1, 2
туп. П. Григоренка, 1, 2, 27
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
З 8.00 до 19.00:
вул. Євгена Патона, 25
вул. Проліскова, 1–11
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.