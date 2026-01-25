ГО "Захист держави"
«Ще позавчора тут грав Кремінь». Вніслідок російської атаки постраждав стадіон на Полтавщині

Сьогодні, 18:39 Переглядів: 1

 

Внаслідок нічної атаки «шахедами» на місто Полтаву постраждав спортивний об'єкт. Руйнувань зазнав стадіон «Молодіжний»на якому свої домашні матчі минулого сезону проводили СК «Полтава», а також молодіжна команда полтавської «Ворскли».

Сьогодні, 25 січня, на стадіоні планували провести тренування футболісти «Ворскли». Також там працює жіноча команда й дитячі групи ДЮСШ. Вчора юнацький склад СК «Полтава», який складається з кременчужан, зіграв там спаринг проти аматорської «Рокити». А за день до цього «Кремінь» 2012. 

— Ще позавчора тут грали «Кременем» 2012, а вчора СК «Полтавою» U-19, — зауважив заступник директора МФК «Кремінь» та тренер Антон Диндіков. 

За даними начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич обійшлося без постраждалих. 

Нагадаємо, за інформацією Повітряних Сил ЗСУ, у ніч на 25 січня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами та 102 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

 

Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Полтава Кремінь
