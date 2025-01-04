У Кременчуці напали на поліціянта під час служби

Наприкінці грудня 2024 року в одному з під’їздів будинку на вулиці Вадима Пугачова чоловік побив правоохоронця молотком. Працівник поліції у цей час був на добовому чергуванні і як раз виїхав на повідомлення про вчинення адміністративного правопорушення у цьому будинку. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 3 січня.
З показань потерпілого та його колег стало відомо, що нападник «поводив себе неадекватно, бив у двері на п`ятому поверсі, тримав в одній руці частину полімерної труби, а в іншій руці — молоток».
Нині розслідування у цій справі триває.
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