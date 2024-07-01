У Гребінці чоловік загинув, упавши у криницю

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30 червня близько 9.50 у Гребінці 64-річний чоловік помер унаслідок падіння у криницю, повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини.

Про це сектор поліцейської діяльності №1 Лубенського райвідділу поліції сповістив 60-річний родич загиблого.

На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, криміналісти та надзвичайники. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом правоохоронці розпочали розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Обставини події з'ясовують слідчі.

Раніше про цей нещасний випадок стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області. Надзвичайники повідомили про ще один нещасний випадок — полтавець упав з висоти на виробництві й загинув.