Штормове попередження: на Полтавщину суне гроза зі шквалами

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища по Полтавській області.
Згідно з прогнозом, до кінця дня 1 липня очікуються:
Попередження має I рівень небезпечності (жовтий).
Нагадаємо, що 7 травня гроза у Кременчуці лишила по собі не лише калюжі, але й повалені гілки та дерева. А після зливи 5 червня пів міста затопило. А у дворі багатоповерхівки на вулиці Київська,14 тоді ж у промоїну провалилася автівка.
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