На Полтавщині ексрадника колишнього мера звинувачують у земельному шахрайстві

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 365

Ексрадника колишнього міського голови одного з міст Полтавщини та ще одну жительку Полтавського району звинувачують у незаконному привласнені 95 гектарів землі Кобеляцької громади. Завдана державі шкода перевищує 4,2 мільйона гривень. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі та у Головному управлінні Національної поліції Полтавщини 1 липня.

Слідчі з’ясували, що спільники підробляли бланки державних актів на право приватної власності на землю, використовуючи анкетні дані підставних осіб, архівні рішення сільських рад ще початку 2000-х років, а також номери вже зареєстрованих актів.

Після оформлення технічної документації та внесення відомостей до відповідних державних реєстрів обвинувачені укладали з фіктивними власниками паїв угоди купівлі-продажу, розповіли у поліції. Це робилось для того, мати можливість вільно розпоряджатися земельними ділянками, заявили в прокуратурі.

Ексчиновнику та співвиконавиці вже повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою, в особливо великих розмірах (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також у підробленні та використанні офіційних документів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358). Обвинувальні акти відносно фігурантів скерували до суду.

Також правоохоронці встановили причетність до незаконних оборудок ще чотирьох осіб, які виконували ролі співвиконавців та пособників. Трьом з них суд призначив іспитовий термін на 2 роки. Матеріали кримінального провадження відносно ще одного пособника злочинної групи розглядаються у суді, додали у поліції.