Серед звільнених з полону — четверо з Полтавщини

20 червня Україна провела черговий етап обміну військовополоненими. З російського полону повернулися важкопоранені та тяжкохворі українські захисники. За попередніми даними, серед звільнених — четверо мешканців Полтавщини. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Як раніше повідомили у Координаційному штабі, усі звільнені сьогодні мають поранення або важкі медичні діагнози: епілепсія, ішемічна хвороба серця, гіпертонія, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, розлади травлення та критична втрата ваги.

До України повернулися військові Збройних сил, зокрема з Військово-морських сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Сил територіальної оборони, Сил безпілотних систем, а також Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Серед визволених знову є оборонці Маріуполя, яких утримували в полоні з 2022 року.