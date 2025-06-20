Як приготувати корисний хліб без борошна та глютену

Зверху прикрасити насінням та кунжутом, і запекти 30 хв у розігрітій духовці при 180° або в мікрохвильовій печі 3-4 хвилини.

Хліб виходить ніжний, дуже смачний, багатий на білок і клітковину! Ідеально для тих хто на правильному харчуванні і хоче схуднути.