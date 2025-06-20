Як приготувати корисний хліб без борошна та глютену
Сьогодні, 21:01
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Рецепт від газети «Для дому і сім'ї»
Складові:
- 220-240 г квасоля консервована без цукру (1 банка) або відварена квасоля
- 2 яйця
- 25 г олія
- 4 г розпушувач
- 20 г насіння (чіа, гарбуз, кунжут, соняшник) за бажанням
- сіль за смаком (можна й інші спеції).
Приготування:
- Всі інгредієнти збити, залити у форму змащену олією
- Зверху прикрасити насінням та кунжутом, і запекти 30 хв у розігрітій духовці при 180° або в мікрохвильовій печі 3-4 хвилини.
- Перевіряйте на готовність зубочисткою.
- Хліб виходить ніжний, дуже смачний, багатий на білок і клітковину! Ідеально для тих хто на правильному харчуванні і хоче схуднути.
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